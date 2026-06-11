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¿Vale la pena el «desastre» de José Mourinho? El Real Madrid no tiene victoria asegurada con el «Special One», y Michael Owen duda de que el portugués aguante la temporada
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¿Cuándo fue la última vez que Mourinho ganó un título importante?
En su etapa anterior en el Madrid (2010-2013), Mourinho ganó Liga y Copa del Rey en 178 partidos, midiéndose al Barça de Guardiola y Messi.
Desde entonces ha ampliado su palmarés —con una Premier League con el Chelsea y una Europa League con el Manchester United—, aunque su último gran título fue la Conference League con la Roma en 2022.
Tras etapas breves en Fenerbache y Benfica, su supuesto declive ha surgido, pero el Real Madrid vuelve a confiar en él: Florentino Pérez apuesta por un técnico de currículum brillante.
¿Está el Real Madrid anteponiendo la sustancia al estilo con Mourinho?
Al preguntársele si era una decisión acertada o una receta para el desastre, el exdelantero del Real Madrid Owen —imagen de Casino.org en el Reino Unido— declaró a GOAL: «Me ha sorprendido. No le ha ido bien en sus últimos trabajos. Ya pasó por el Real Madrid. Me ha sorprendido y, para ser sincero, no me entusiasma. Ya veremos qué pasa.
«El Barcelona está en buena forma ahora, así que lo tendrá difícil. Pero, al fin y al cabo, es el Real Madrid: tiene mucho dinero, grandes jugadores y un gran estadio. Es un trabajo increíble, así que no le culpo por aceptarlo, pero me sorprendió que el Madrid se lo ofreciera».
Tras dos temporadas sin títulos importantes, ¿están dispuestos a sacrificar estilo por resultados? Owen respondió: «En cierto modo. Hay otros técnicos que ganan. ¿Qué ha ganado José Mourinho en los últimos cinco años? Ni siquiera su etapa en el Madrid fue brillante. No es como ponerlo al mando y tener la victoria garantizada; además, hay que aguantar sus payasadas.
No hay garantía de éxito con él; hace 15 años tal vez sí. Decir “toleramos sus payasadas, pero al menos ganaremos” no es cierto. Si fuera solo una garantía de triunfos, lo entendería, pero esa garantía no existe».
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¿Pasará Mourinho una temporada completa al frente del Santiago Bernabéu?
Mourinho apenas duró 62 partidos en el Fenerbaçe y 45 en su regreso al Benfica, así que ¿es el hombre adecuado para construir un futuro sólido a largo plazo en el Bernabéu? Al preguntarle si seguirá en Madrid tras la temporada 2026-27, Owen respondió: «Con el Madrid es como lanzar una moneda al aire, ¿no? Si ganas, todo va bien; si pierdes, te echan. Es como lanzar una moneda.
¿Quién ganará, el Barcelona o el Real Madrid? Y quien no gane, pues o bien echan a Hansi Flick o bien echan a José Mourinho a mitad de la siguiente temporada, imagino. Es como lanzar una moneda al aire, tú eliges.
«Pensé que el Madrid buscaría algo a futuro. Me parece una contratación cortoplacista y sin imaginación. Mourinho tiene credenciales, pero esperaba otro perfil».
¿Podrá Mourinho manejar los egos de Mbappé y Vinícius Jr.?
Mourinho trabajará con figuras de gran calado, como Vinicius Junior y Kylian Mbappé. Al ser preguntado sobre si se podrán evitar los roces en el vestuario, Owen respondió: «Una cosa es segura: todos los que juegan a sus órdenes lo adoran.
Todos los que lo han tenido como entrenador, o casi todos, coinciden en que es un técnico increíble en el trato personal. Si alguien puede resolverlo, ese es él; pero aún hay que verlo».
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Mourinho tendrá la ventana de fichajes de verano para moldear su plantilla.
El Real Madrid aún no ha confirmado oficialmente el regreso de Mourinho —el Benfica tiene derecho a una cuantiosa indemnización—, pero Álvaro Arbeloa ha sido destituido como entrenador interino.
Mourinho tendrá todo el verano —pretemporada y mercado de fichajes incluidos— para asentarse y dejar su huella en una plantilla que no rindió como se esperaba. Queda por ver cuánto durará el experimento.