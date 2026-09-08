Yulian Todorov
Traducido por
Valdas Dambrauskas: el técnico lituano del Sabah lleva al club azerbaiyano a Old Trafford en la Champions League
El entrenador lituano lleva al Sabah a hacer historia
Valdas Dambrauskas alcanzará un monumental hito personal cuando dirija al campeón azerbaiyano Sabah en Old Trafford en la Champions League. Procedente de una Lituania apasionada por el baloncesto, el técnico de 49 años ha llevado a la localidad de Masazir, con una población de apenas 19.000 habitantes, al mayor escenario del fútbol europeo.
El Sabah se convirtió en el primer equipo que, partiendo de la primera ronda de clasificación, superó cuatro eliminatorias y alcanzó la fase principal.
La clasificación culminó un ascenso extraordinario para el club, de nueve años de antigüedad, después de que Dambrauskas lograra el doblete de liga y copa en su temporada de debut en 2026.
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El premio de un concurso de televisión financió el sueño inglés
Según la BBC, el camino de Dambrauskas hacia los banquillos de la máxima categoría comenzó de forma inesperada en 2002, cuando apareció en la versión lituana de ¿Quién quiere ser millonario?. Ganó 4.000 litas, el equivalente a seis meses de salario medio, y utilizó ese dinero para mudarse a Londres y sacarse las licencias de entrenador.
A pesar de crecer en un país en el que el baloncesto domina el panorama deportivo, Dambrauskas sabía desde los 12 años que su futuro estaba en los banquillos.
"Mi idea era intentar de alguna manera ir a esos cursos de entrenador para conseguir la licencia", dijo Dambrauskas. "Inglaterra, para mí, suena a oportunidades".
Trabajo duro y 13 títulos en su carrera
Para costearse los estudios en la London Metropolitan University, Dambrauskas llegó a compaginar hasta cuatro trabajos al mismo tiempo: jardinero, manitas, pulidor de suelos y repartidor de periódicos. Su gran oportunidad llegó en 2004, cuando las Manchester United Soccer Schools lo contrataron para entrenar a jugadores jóvenes.
Tras regresar al extranjero en 2010, Dambrauskas construyó una extraordinaria carrera nómada, conquistando 13 títulos en cinco países diferentes, entre ellos Lituania, Letonia, Bulgaria, Croacia y Azerbaiyán.
Se convirtió en el primer entrenador lituano en obtener una licencia de la UEFA a través de la Federación de Fútbol de Londres antes de dominar los planteamientos tácticos en toda Europa.
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Un momento de círculo completo en Old Trafford
El viaje de Dambrauskas cierra el círculo mientras el Sabah se prepara para su histórico partido contra el Manchester United, 20 años después de visitar por primera vez Old Trafford como entrenador de cantera.
Tras su viaje a Mánchester, el Sabah recibirá en Bakú al Borussia Dortmund, al Barcelona y al Nápoles, además de visitar al Arsenal y al Villarreal.
«Atravesar ese túnel y salir a ese campo está más allá de mi imaginación», dijo Dambrauskas. «Ahora es el momento de demostrar que podemos competir».
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