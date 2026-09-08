Valdas Dambrauskas alcanzará un monumental hito personal cuando dirija al campeón azerbaiyano Sabah en Old Trafford en la Champions League. Procedente de una Lituania apasionada por el baloncesto, el técnico de 49 años ha llevado a la localidad de Masazir, con una población de apenas 19.000 habitantes, al mayor escenario del fútbol europeo.

El Sabah se convirtió en el primer equipo que, partiendo de la primera ronda de clasificación, superó cuatro eliminatorias y alcanzó la fase principal.

La clasificación culminó un ascenso extraordinario para el club, de nueve años de antigüedad, después de que Dambrauskas lograra el doblete de liga y copa en su temporada de debut en 2026.