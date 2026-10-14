La victoria ante el equipo de la Ligue 1 tuvo una carga emotiva añadida para Arteta, que se había enterado del fallecimiento de Friar en una llamada telefónica que recibió por la mañana del director general Richard Garlick. Tras el pitido final, Arteta declaró: «Esto es por él. Estoy seguro de que ha disfrutado de la victoria y de la manera en que ha jugado el equipo. Sé que estaba muy, muy orgulloso de la situación actual del club, de los jugadores que tenemos y de la unión y la conexión que hemos construido.

«Es un día realmente triste. Cuando me desperté, recibí una llamada de Richard Garlick para comunicarme que Ken había fallecido. Tuve el honor de conocerlo, de pasar tiempo con él y de aprender de él.

«Hay personas que cumplen su función en un club de fútbol y hay muy, muy pocas capaces de transmitir su aura, su personalidad y su amor por el club para construir una identidad, una cultura y unos valores, y de tener una visión de lo que vendría después para este club, además de esa mente increíble para crear lo que él ha creado para el club».