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«¡Va por él!»: Mikel Arteta dedica la victoria del Arsenal por 3-0 ante el Lille en la Champions League a una figura especial que «vivirá para siempre» en el club
El Arsenal rinde homenaje a una figura emblemática del club
El técnico español dedicó la victoria de su equipo con tres goles en la Champions League al fallecido presidente vitalicio del club, que murió el lunes a los 92 años. Tras nueve décadas al servicio del club, esta figura legendaria desempeñó un papel decisivo en el traslado del Arsenal de Highbury al Emirates Stadium. Precisamente en el estadio que ayudó a construir, una ráfaga de siete minutos en la segunda parte, con goles de Jurrien Timber, Eberechi Eze y Bukayo Saka, selló el homenaje perfecto a su memoria.
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Un entrenador emocionado ensalza un legado perdurable
La victoria ante el equipo de la Ligue 1 tuvo una carga emotiva añadida para Arteta, que se había enterado del fallecimiento de Friar en una llamada telefónica que recibió por la mañana del director general Richard Garlick. Tras el pitido final, Arteta declaró: «Esto es por él. Estoy seguro de que ha disfrutado de la victoria y de la manera en que ha jugado el equipo. Sé que estaba muy, muy orgulloso de la situación actual del club, de los jugadores que tenemos y de la unión y la conexión que hemos construido.
«Es un día realmente triste. Cuando me desperté, recibí una llamada de Richard Garlick para comunicarme que Ken había fallecido. Tuve el honor de conocerlo, de pasar tiempo con él y de aprender de él.
«Hay personas que cumplen su función en un club de fútbol y hay muy, muy pocas capaces de transmitir su aura, su personalidad y su amor por el club para construir una identidad, una cultura y unos valores, y de tener una visión de lo que vendría después para este club, además de esa mente increíble para crear lo que él ha creado para el club».
Un carácter humilde dio forma al norte de Londres
Además de ser aficionado de toda la vida, Friar dejó una huella duradera en todos los que forman parte del club gracias a su humildad y a la extraordinaria energía que mostraba entre bastidores. Al recordar la personalidad única de Friar, de 92 años, Arteta añadió: «Su legado es enorme. Fue un auténtico placer pasar tiempo con él. Lo vamos a echar de menos, pero lo bueno es que ha dejado un legado. Vivirá para siempre en este club y en todos los que se han cruzado con él.
»Nunca quiso atribuirse el mérito de nada. Estaba muy centrado y era meticuloso en muchas cosas. Sabía bromear; la energía que tenía a su edad era increíble y eso es lo que lo hacía tan especial, único».
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Una dinámica arrolladora afronta una dura prueba
Una noche memorable en la que también se produjo el regreso al Emirates Stadium del delantero Olivier Giroud, de 40 años, amplió a 14 partidos la racha de victorias del Arsenal en la fase de liga desde su última derrota ante el Inter de Milán en noviembre de 2024. Tras sumar nueve victorias en 10 partidos entre todas las competiciones esta temporada, el Arsenal centrará enseguida su atención en el partido ante el Nottingham Forest este fin de semana. El próximo miércoles le espera una prueba más exigente para medir sus credenciales europeas: viajará a Alemania para enfrentarse al Bayern de Múnich, uno de los pesos pesados de la Bundesliga.
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