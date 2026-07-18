«Va a ser una final espectacular»: Deco duda entre Lionel Messi y las estrellas del Barcelona en la final del Mundial entre España y Argentina

Deco admitió a Copeque tiene un dilema sobre quién levantará el trofeo, pues tiene vínculos con ambos equipos. «Siempre estoy del lado de los míos, pero los míos están por todas partes.

«Leo siempre es uno de los nuestros. Al final, es difícil elegir. Por un lado, está Leo, quien, además de ser un amigo, lo ha dado todo por los que somos aficionados al Barça y al fútbol. Es una leyenda. Para mí, lo que está haciendo es espectacular.

Por otro lado están nuestros chicos del Barça. Siempre es complicado. Mañana estaremos muy atentos, seguro que será una final espectacular».