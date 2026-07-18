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«Va a ser una final espectacular»: Deco duda entre Lionel Messi y las estrellas del Barcelona en la final del Mundial entre España y Argentina
Un evento estrella espera a las estrellas
El director deportivo del Barcelona, Deco, ha llegado a Nueva York para ver la final del Mundial entre España y Argentina en el New York-New Jersey Stadium. Su visita coincide con el duelo entre varios jugadores del Barça y la leyenda del club, Messi.
España llegó invicta tras 17 partidos y vencer a Francia, mientras que Argentina sumaba 14 triunfos consecutivos tras superar a Inglaterra.
- Getty/GOAL
«Es difícil elegir»
Deco admitió a Copeque tiene un dilema sobre quién levantará el trofeo, pues tiene vínculos con ambos equipos. «Siempre estoy del lado de los míos, pero los míos están por todas partes.
«Leo siempre es uno de los nuestros. Al final, es difícil elegir. Por un lado, está Leo, quien, además de ser un amigo, lo ha dado todo por los que somos aficionados al Barça y al fútbol. Es una leyenda. Para mí, lo que está haciendo es espectacular.
Por otro lado están nuestros chicos del Barça. Siempre es complicado. Mañana estaremos muy atentos, seguro que será una final espectacular».
Los pesos pesados se preparan para la batalla
El presidente del Barcelona destacó la táctica y la resistencia de ambos finalistas en el torneo de Estados Unidos. Añadió: «España juega bien tras la semifinal. Argentina gana y Leo brilla. Será una gran final. Los dos equipos tienen jugadores fantásticos. España juega bien y Argentina ha sufrido, pero al final cuenta el corazón del equipo».
- Getty Images Sport
Se reanudan los fichajes tras la final
Tras el torneo, Deco regresará a Cataluña para dedicarse al mercado de fichajes del Barcelona. El club presentará la próxima semana al extremo Karim Adeyemi para reforzar el ataque. Además, la directiva negocia intensamente el fichaje del delantero argentino Julián Álvarez.
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