«Va a ser genial e interesante»: Jürgen Klopp espera con especial ilusión un partido del Mundial de 2026

Al preguntarle si le gustaría ver algún partido del Mundial en un bar, sin que nadie lo reconociera y de forma relajada, el exentrenador del Liverpool y del BVB respondió: «¿Sin que nadie me reconociera? Sí, estaría bien, pero eso nunca pasará. El partido que más ganas tengo de ver es Escocia contra Brasil: será genial e interesante, pues se enfrentan dos filosofías futbolísticas muy distintas».

Ve un amplio grupo de favoritos, incluido Alemania, porque «¡todo es posible!». Podría nombrar otros diez equipos con opciones. Para ganar hace falta suerte, evitar lesiones y, sobre todo, mucha calidad.

Menciona a Argentina, Francia, España, Inglaterra, Países Bajos y Portugal como favoritos, y destaca a Noruega por su generación liderada por Haaland. Aunque no se atreve a reducir la lista a tres equipos.