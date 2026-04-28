Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Inside Brazil's Main Training Camp for FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Falko Blöding

Traducido por

«Va a ser genial e interesante»: Jürgen Klopp espera con especial ilusión un partido del Mundial de 2026

World Cup
J. Klopp
Scotland
Brazil
Norway
Argentina
Spain
France
Portugal
Netherlands

Jürgen Klopp ha revelado qué partido del Mundial de este verano en Estados Unidos, Canadá y México espera con más ilusión.

El director de fútbol internacional de Red Bull habló con el diario *Bild* sobre la próxima fase final, sus favoritos y cómo sigue el torneo.

  • Al preguntarle si le gustaría ver algún partido del Mundial en un bar, sin que nadie lo reconociera y de forma relajada, el exentrenador del Liverpool y del BVB respondió: «¿Sin que nadie me reconociera? Sí, estaría bien, pero eso nunca pasará. El partido que más ganas tengo de ver es Escocia contra Brasil: será genial e interesante, pues se enfrentan dos filosofías futbolísticas muy distintas».

    Ve un amplio grupo de favoritos, incluido Alemania, porque «¡todo es posible!». Podría nombrar otros diez equipos con opciones. Para ganar hace falta suerte, evitar lesiones y, sobre todo, mucha calidad.

    Menciona a Argentina, Francia, España, Inglaterra, Países Bajos y Portugal como favoritos, y destaca a Noruega por su generación liderada por Haaland. Aunque no se atreve a reducir la lista a tres equipos.

    • Anuncios
  • Red Bull Bragantino v Palmeiras - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Jürgen Klopp advierte sobre Escocia

    Klopp aconseja vigilar a los equipos británicos: «Si llegan preparados, llegarán lejos; tienen una buena generación de jugadores». 

    No se refería solo a los ingleses de Thomas Tuchel: «Escocia siempre puede dañar a sus rivales de varias maneras, tienen un buen equipo. Pero, probablemente, a partir de cuartos de final solo queden los grandes equipos y los favoritos».

    La Copa comienza el 11 de junio con México y Sudáfrica, y la final será el 19 de julio en el MetLife Stadium. Klopp comentará el torneo para MagentaSport.

  • La trayectoria de Jürgen Klopp como entrenador

    PeriodoClub
    2001 - 2008Mainz 05
    2008-2015Borussia Dortmund
    2015 - 2024FC Liverpool