¡Va a ser difícil detener a España! La Roja impone su autoridad antes de la final del Mundial, mientras los legendarios delanteros de Francia se despiden sin brillo

Todo se torció para el equipo de Didier Deschamps, favorito, a los 20 minutos; nunca se recuperó. España controló el partido con clase y serenidad.

El lateral francés Lucas Digne perdió de vista a Lamine Yamal tras un centro en profundidad y, al despejar, golpeó al extremo español en lugar del balón. El árbitro señaló penalti, que Mikel Oyarzabal transformó con seguridad.

Los Bleus apenas reaccionaron pese a su potencial ofensivo y, cerca de la hora de juego, recibieron el segundo. Pedro Porro se asoció con Dani Olmo en la frontal, entró sin marca y batió a Mike Maignan.

Poco después Yamal disparó un balón que superó a Maignan, aunque el gol fue anulado por fuera de juego. Francia no reaccionó y, sin crear ocasiones claras, quedó eliminada en semifinales.

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