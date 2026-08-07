Tapia ha cerrado cualquier debate sobre la búsqueda de un nuevo seleccionador, pese a la creciente especulación en torno al futuro de Scaloni. Tras la conclusión del Mundial 2026, en el que Argentina cayó ante España en la final, el presidente de la AFA tiene claro que el artífice de los triunfos de la Albiceleste en 2022 es el único hombre para el puesto.

Tapia dijo en una entrevista con TyC Sport: "Sin ninguna duda, quiero que se quede, todos queremos que se quede. Hemos hablado, y él mismo también ha expresado que las conversaciones estaban muy avanzadas. Soy una persona agradecida, y por eso creo que tenemos que dejarle meditar, tomar la decisión correcta, y tenemos que respetarla.

"No puedo mantener a Scaloni atado si siente que no tiene ganas o no tiene una proyección mejor. Quiero que esté bien, y todos deberíamos querer lo mismo, aunque nos duela".

El presidente de la federación subrayó que no hay ningún plan de contingencia en marcha, incluso con el actual contrato de Scaloni fijado para expirar en diciembre de 2026. Preguntado por posibles sustitutos o una estrategia de respaldo, Tapia dijo: "No, mi plan A, B y C es Scaloni".



