USWNT en el extranjero: ¿Qué hará falta para que Naomi Girma tenga su oportunidad en el Chelsea?

La temporada pasada, los goles de Alyssa Thompson y las porterías a cero de Phallon Tullis-Joyce dieron mucho que celebrar a la USWNT en Inglaterra. Tras tres jornadas de la nueva campaña de la Women's Super League, esos momentos de portada han sido más difíciles de encontrar, aunque las estadounidenses siguen influyendo en los partidos.

La última actuación de Thompson reflejó ese contraste. En su tercera titularidad consecutiva con el Chelsea, fue clave en ataque en la victoria por 2-0 sobre el Birmingham City, pero volvió a quedarse sin marcar. Su compañera en Estados Unidos, Naomi Girma, por su parte, siguió al margen, y su falta de minutos se está convirtiendo en una cuestión en sí misma.

En otro partido, Arsenal y Manchester United empataron 1-1, con Emily Fox ayudando a limitar las ocasiones del United y Tullis-Joyce encadenando parada tras parada antes de encajar el empate en el tiempo añadido.

Sam Coffey, mientras tanto, salió desde el banquillo para dar energía al centro del campo del Manchester City y ayudar a su equipo a remontar para derrotar al Liverpool por 4-2.

GOAL repasa cómo rindieron las estrellas de la USWNT el pasado fin de semana...