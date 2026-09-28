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USWNT en el extranjero: Alyssa Thompson impulsa al Chelsea ante Emily Fox y el Arsenal, mientras Sam Coffey hace su primera titularidad en la WSL con el Manchester City

FEATURES
EEUU
Women's football
A. Thompson
S. Coffey
E. Fox
L. Yohannes
P. Tullis-Joyce

La selección femenina de Estados Unidos (USWNT) se acerca a una concentración antes de sus amistosos contra España, por lo que el pasado fin de semana fue uno de los últimos con acción en la WSL y en la Ligue 1 francesa para las estadounidenses antes de la próxima convocatoria.

Se acercan los amistosos de octubre de la USWNT contra la España, número 1 del mundo, y varias estadounidenses en Europa dejaron su huella con sus clubes esta semana. Alyssa Thompson protagonizó el momento más destacado el domingo, al aprovechar un rechace para dar al Chelsea una victoria por 1-0 ante Emily Fox y el Arsenal.

Sam Coffey fue titular por primera vez esta temporada en la WSL en la victoria por 1-0 del Manchester City sobre el Charlton, mientras que Phallon Tullis-Joyce ayudó al Manchester United a lograr su primer triunfo liguero. En la Champions League, Lily Yohannes dio una inteligente asistencia de tacón en la victoria por 8-0 del OL Lyonnes ante el Servette.

GOAL repasa las historias más destacadas de la última edición de USWNT Abroad.

  • Alyssa Thompson Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Thompson deja su huella

    Thompson tuvo el momento decisivo del fin de semana del Chelsea al marcar el único gol en la victoria por 1-0 sobre el Arsenal en Stamford Bridge. Después de que el Arsenal controlara gran parte del inicio del partido, Thompson rompió la igualdad en el minuto 38 con una definición sobresaliente, dando al Chelsea la ventaja antes del descanso. El gol de Thompson acabó siendo suficiente para el Chelsea, que luego protegió los tres puntos ante un Arsenal lanzado.

    El gol de Thompson fue especialmente alentador dado su gran inicio de temporada, siendo titular en los cuatro partidos del Chelsea en la WSL.

    Para la USWNT, el continuo desarrollo de Thompson en el exigente entorno del Chelsea es significativo. Está adquiriendo experiencia compitiendo por un puesto de titular en uno de los mejores clubes de Europa y, en lo que respecta al grupo de jugadoras de banda veloces, está muy metida en la pelea por un puesto de titular en la selección nacional.

    • Anuncios
  • Sam Coffey Man City Women 2025-26Getty Images

    Coffey se gana la titularidad

    El Manchester City se ha mostrado perfecto en la WSL esta temporada hasta ahora, y Sam Coffey está dando pasos adelante, e importantes, para el club. Coffey fue titular y disputó los 90 minutos completos con el City el fin de semana, ayudando al Manchester City a ganar por 1-0 al Charlton. Como centrocampista de contención, fue disciplinada, ganó balones divididos y fue fundamental para que el City mantuviera la portería a cero.

    Aunque al final de la temporada pasada las lesiones se convirtieron en una preocupación para Coffey, ha retomado el nivel donde lo dejó y se está acercando a su mejor forma.

    Para la USWNT, esos minutos constantes ante competición europea de alto nivel ofrecen a Hayes otra sólida muestra de la capacidad de Coffey para sostener el centro del campo al máximo nivel.

  • Lily YohannesGetty Images

    Yohannes se hace un hueco sin Heaps

    Yohannes empieza a sentirse más cómoda en un papel más importante en OL Lyonnes. Y eso continuó contra el Servette en la Champions League, donde fue titular, jugó 71 minutos y asistió a Marie-Antoinette Katoto con un inteligente taconazo en la victoria por 8-0.



    Después de pasar gran parte de su primera temporada en Francia a la sombra de Lindsey Heaps, Yohannes ha sido titular en dos de los tres primeros partidos de liga del Lyon esta temporada y está participando más en ataque. Eso importa en un centro del campo del USWNT con mucha competencia. Yohannes es versátil, pero todavía es joven, y el último pase sigue siendo un aspecto en el que puede mejorar.

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  • Phallon Tullis-Joyce Man Utd HICGetty/GOAL

    Tullis-Joyce da un paso al frente

    Tullis-Joyce firmó una actuación serena en la victoria del Manchester United por 2-1 ante el West Ham el domingo, para lograr su primer triunfo de la temporada en la WSL. Ayudó a preservar la ventaja del United con una parada crucial, al desviar por encima del larguero el potente disparo de Estelle Cascarino.

    Tras un inicio de temporada complicado, que incluyó una derrota por cinco goles ante el Chelsea, Tullis-Joyce volvió a mostrar su habitual solidez bajo palos. Para la USWNT, tener continuidad en su club y actuaciones como esta refuerza su candidatura ante Emma Hayes, mientras compite por un papel más importante en un grupo de porteras sin una número 1 clara.

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