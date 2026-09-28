USWNT en el extranjero: Alyssa Thompson impulsa al Chelsea ante Emily Fox y el Arsenal, mientras Sam Coffey hace su primera titularidad en la WSL con el Manchester City

Se acercan los amistosos de octubre de la USWNT contra la España, número 1 del mundo, y varias estadounidenses en Europa dejaron su huella con sus clubes esta semana. Alyssa Thompson protagonizó el momento más destacado el domingo, al aprovechar un rechace para dar al Chelsea una victoria por 1-0 ante Emily Fox y el Arsenal.

Sam Coffey fue titular por primera vez esta temporada en la WSL en la victoria por 1-0 del Manchester City sobre el Charlton, mientras que Phallon Tullis-Joyce ayudó al Manchester United a lograr su primer triunfo liguero. En la Champions League, Lily Yohannes dio una inteligente asistencia de tacón en la victoria por 8-0 del OL Lyonnes ante el Servette.

GOAL repasa las historias más destacadas de la última edición de USWNT Abroad.