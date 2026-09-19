El Barcelona ha mantenido su impecable arranque en la competición doméstica con una remontada por 3-1 ante el Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán. Según Roger Torelló, Youssouf Fofana abrió el marcador para el equipo local en el minuto 19.

Sin embargo, Raphinha empató rápidamente apenas tres minutos después tras recibir un pase preciso de Andreas Christensen. El conjunto visitante dominó el resto del encuentro, controló la posesión y generó numerosas ocasiones. Flick vio cómo su equipo remontaba con comodidad la desventaja inicial, mostró una gran capacidad de reacción para silenciar al público local y aseguró otros tres puntos vitales en su lucha por el título.