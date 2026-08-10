Después de varios años de especulaciones sobre un fichaje de alto perfil, el internacional francés Mbappé fue finalmente incorporado por el Real Madrid durante el verano de 2024. Llegó como agente libre tras dejar el Paris Saint-Germain como su máximo goleador histórico.

Se esperaba que su traslado a España colocara al jugador de 27 años en la pelea por grandes títulos que hasta ahora se le han resistido, como la Champions League y el Balón de Oro. Mbappé todavía espera sus primeros éxitos en ambos apartados.

Ha sido una presencia prolífica en Madrid, viendo portería en 86 ocasiones en 103 partidos, pero todavía no ha conquistado títulos importantes con su actual club. Los esfuerzos por corregir eso se han visto impulsados por la noticia de que Vinicius Junior ha firmado un nuevo contrato.

Se espera además que lleguen más incorporaciones, ya que el prometedor adolescente Yan Diomande completa un traspaso de 140 millones de euros (120 millones de libras/162 millones de dólares), mientras que los vínculos con el delantero noruego Haaland parecen no estar nunca demasiado lejos.

Está vinculado por un contrato de 10 años con el Manchester City, hasta 2034, pero ha visto cómo su padre ha dejado entreabierta una puerta de salida en el Etihad Stadium. Una nueva aventura en LaLiga podría atraer a un jugador que ha firmado 162 goles con uno de los pesos pesados de la Premier League.