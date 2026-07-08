¡Uno menos, quedan tres! ¿Superará Mikel Arteta el récord de títulos de la Premier League de Arsène Wenger con el Arsenal? Una antigua estrella de los Gunners explica por qué los actuales campeones pueden seguir adelante

Al ser preguntado sobre si Arteta podrá superar el palmarés de Wenger, el excentrocampista de los Gunners Schwarz —en colaboración con Betinia— declaró a GOAL: «El más difícil siempre es el primero. Han estado muy cerca los otros tres años, lo que les da confianza y seguridad.

Ya lo lograron, saben que pueden hacerlo, así que su fortaleza mental será mayor esta temporada. No es una situación nueva: ya la vivieron.

Serán más positivos, resistentes y gestionarán mejor la presión. Para ganar la Premier hay que saber sufrir y ser muy fuertes. No te hacen campeón los buenos partidos, sino los menos brillantes en los que, pese a no brillar, consigues el resultado. Eso marca la diferencia.

«La plantilla es muy buena, tienen al entrenador adecuado y la próxima temporada puede ser muy positiva».