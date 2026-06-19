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«Uno de mis momentos favoritos de toda mi vida»: Harry Kane se impresionó al escuchar a los aficionados ingleses cantar el himno no oficial del Mundial
Inglaterra y sus aficionados se unen tras la victoria en el partido inaugural
Inglaterra comenzó su andadura en el Mundial con una victoria por 4-2 sobre Croacia en Dallas el miércoles. Kane marcó dos goles, igualó el récord de Gary Lineker de 10 tantos en Mundiales y ayudó a los Tres Leones a empezar con buen pie el torneo. Pero lo que más dio que hablar tras el pitido final fue la celebración: los jugadores se unieron a los aficionados para cantar «Wonderwall» de Oasis, creando una imagen inolvidable en el estadio.
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Kane recuerda momentos especiales en Dallas
En «The Lions Den», Kane afirmó que celebrar el partido fue una de sus experiencias más memorables con Inglaterra y resaltó el momento en que todos cantaron «Wonderwall».
«Ha sido uno de mis momentos favoritos con la camiseta de Inglaterra, sobre todo en un gran torneo», admitió Kane. «Sé que solo es el primer partido y no nos vamos a dejar llevar por el entusiasmo, pero esa conexión emocional con la afición… sabemos lo mucho que significa para ellos. Creo que ellos ven lo mucho que significa para nosotros.
Ahora tenemos esa conexión; cantar “Wonderwall” con todos coreando la letra fue un momento realmente especial.
«Para ser el primer partido, sentir ese apoyo de todos… y sabemos que en casa pasa lo mismo. Sabemos que volará mucha cerveza, ya que es un partido nocturno, así que nos encanta todo eso».
Un soplo de aire fresco con Tuchel
Desde su llegada, Thomas Tuchel ha reforzado la unidad de Inglaterra y mantenido la cultura de Gareth Southgate. Kane, junto a John Stones y Jordan Pickford, es uno de los pocos supervivientes del equipo que llegó a semifinales del Mundial 2018.
«Esta vez se nota diferente», afirmó. «Nuestros papeles han cambiado: ahora somos los más experimentados. Quedamos pocos de aquellos primeros torneos, así que el grupo tiene frescura y se ve el hambre, el deseo y la emoción de todos por formar parte de un verano especial».
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Centrémonos en el partido contra Ghana
Una victoria sobre Croacia acercaría a Inglaterra a la siguiente ronda. Primero debe vencer a Ghana en el Grupo L. Se espera que Kane lideré de nuevo el ataque de los Tres Leones para lograrlo.