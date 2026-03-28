«¡Uno de los peores partidos que hemos jugado nunca!» - Emi Martínez critica duramente a sus compañeros de la selección argentina tras la ajustada victoria ante la modesta Mauritania

A pesar de la frustración, el exdefensa argentino Pablo Zabaleta sigue convencido de que la actual generación tiene lo necesario para revalidar el título en el Mundial de 2026. Zabaleta cree que la mera presencia de Messi mantiene a los rivales en vilo, independientemente de la edad del veterano. «Argentina es una de las selecciones que consideraría auténticas aspirantes al título. Sí, Messi será unos años mayor, pero sigue siendo capaz de crear momentos de pura magia», declaró Zabaleta a los periodistas. «Los rivales siguen temiéndolo cerca del área... su regate, su visión para el pase decisivo, su capacidad para recortar hacia dentro y encontrar el segundo palo, sus tiros libres. Solo un jugador de su calidad puede crear esos momentos. Portugal es también un equipo al que seguiría de cerca. Y Inglaterra, ahora con [Thomas] Tuchel al mando, está jugando bien y cuenta con un gran talento individual. Siempre es difícil predecir quién ganará, pero espero que Argentina pueda conservar ese trofeo».