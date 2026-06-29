El jugador de 23 años del Atlético Club sufrió una grave lesión en el último partido de la fase de grupos de España contra Uruguay (1-0), tras una falta de Nicolás de la Cruz. Williams cojeaba visiblemente de la pierna derecha.

«Hoy es uno de los peores días de mi vida. Me he vuelto a lesionar tras un año muy difícil», escribió después en su cuenta de Instagram.

Acusó a su rival de actuar «por frustración, insatisfacción y tristeza» y añadió: «La falta se podría haber evitado, ya que la acción fue totalmente innecesaria. Pero ni siquiera eso me detendrá».