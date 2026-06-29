El actual campeón de Europa teme que el delantero Nico Williams no pueda jugar el partido de eliminatoria de la ronda de los 32 contra Austria.
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«Uno de los peores días de mi vida»: la estrella española de ataque podría quedarse fuera del Mundial
El jugador de 23 años del Atlético Club sufrió una grave lesión en el último partido de la fase de grupos de España contra Uruguay (1-0), tras una falta de Nicolás de la Cruz. Williams cojeaba visiblemente de la pierna derecha.
«Hoy es uno de los peores días de mi vida. Me he vuelto a lesionar tras un año muy difícil», escribió después en su cuenta de Instagram.
Acusó a su rival de actuar «por frustración, insatisfacción y tristeza» y añadió: «La falta se podría haber evitado, ya que la acción fue totalmente innecesaria. Pero ni siquiera eso me detendrá».
España también se enfrenta a la posible baja de Yeremy Pino
La Federación Española no ha detallado la gravedad de la lesión ni confirmado si el jugador de 23 años podrá enfrentar a Austria. Williams ya estuvo de baja varios meses la temporada pasada por molestias en la ingle y el muslo, y solo se recuperó poco antes del torneo.
A pesar de la sorpresa que ha supuesto la lesión, el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, se mostró optimista respecto a una rápida recuperación de su pupilo: «Siente unas ligeras molestias, que podrían deberse a una sobrecarga. Tendremos que esperar a los resultados de las pruebas», declaró De la Fuente tras el partido contra Uruguay.
La baja de Williams limitaría aún más las opciones en los extremos. Lamine Yamal, estrella del Barça, aún no está al 100 % tras su lesión, y Yeremy Pino sufrió una grave contra Uruguay. «Si tenemos que jugar sin extremos, lo haremos; la idea no cambiará», añadió De la Fuente.