«Uno de los mejores porteros del mundo»: Edin Terzic elogia a Unai Simon tras la derrota en el Camp Nou

Centrando su atención en las actuaciones individuales más destacadas, Terzic señaló al guardameta Unai Simon por otra actuación excepcional. El técnico del Athletic apuntó que las exhibiciones heroicas se han convertido en el baremo habitual del internacional español en los escenarios más grandes.

«Creo que con Unai no sorprende porque hemos visto este tipo de actuaciones de Unai durante los últimos años muchísimas veces, y esa es la razón por la que es uno de los mejores porteros del mundo».