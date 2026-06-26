El veterano delantero mostró orgullo por su actuación histórica y humildad ante sus logros individuales. En declaraciones a la FIFA, Pepe afirmó: «¡Por supuesto! Sé que tengo lo que hace falta. Esta es la recompensa por todo mi esfuerzo, y espero que siga así también en los próximos partidos. Mi doblete también se lo debo al equipo.

«En el primer gol solo tuve que empujar el balón tras una jugada brillante de Yan; en el segundo, Ibra [Sangaré] me dio un pase magnífico y solo tuve que concentrarme y marcar. Dedico este trofeo a los chicos; ha sido una de las mejores noches de mi carrera».

El entrenador Emerse Fae se mostró igualmente encantado con la decisiva contribución del delantero y añadió: «Nico lo sabe, y nosotros también: es un jugador de primera categoría. Es uno de los que nos tienen que ayudar a ganar partidos en estas competiciones. Tiene la capacidad y la experiencia para hacerlo. Hoy ha marcado dos goles brillantes. Es bueno para el equipo y también lo es para él».