Kane, autor de 49 goles en 41 partidos esta temporada, elogió al ganador del Mundial, quien ahora comenta partidos europeos como analista.

«¿Del Piero? Es uno de los mejores», afirmó Kane. «Crecí viendo a grandes delanteros como él». Así, el maestro italiano inspiró a una nueva generación de delanteros de élite, entre ellos a Kane, que ya suma 11 goles en solo 10 partidos de la Liga de Campeones esta temporada.