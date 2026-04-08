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«¡Uno de los mejores!» - Harry Kane elogia a la leyenda de la Juventus tras la victoria en la Liga de Campeones contra el Real Madrid
Un sincero homenaje tras el triunfo europeo
Tras la victoria 2-1 sobre el Madrid en la ida de cuartos, Kane habló con Sky Sport Italia sobre sus inicios en el fútbol. Tras la victoria en el Bernabéu, el delantero reconoció que ver jugar al exdiez de la Juventus lo marcó durante su formación en Londres y que, pese a su actual eficacia, agradece a quienes allanaron el camino.
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Inspiración infantil y cifras alarmantes
Kane, autor de 49 goles en 41 partidos esta temporada, elogió al ganador del Mundial, quien ahora comenta partidos europeos como analista.
«¿Del Piero? Es uno de los mejores», afirmó Kane. «Crecí viendo a grandes delanteros como él». Así, el maestro italiano inspiró a una nueva generación de delanteros de élite, entre ellos a Kane, que ya suma 11 goles en solo 10 partidos de la Liga de Campeones esta temporada.
Valorar los comentarios de un maestro del fútbol
Además de su nostalgia por la etapa como jugador de Del Piero, la estrella del Bayern mostró gran respeto por su labor actual como analista. Para un jugador que saborea una victoria histórica a domicilio, los elogios de una leyenda que marcó 290 goles con su club pesan mucho. Al preguntarle por una posible opinión del italiano, Kane se mostró humilde: «Si dice algo bueno, lo acepto con gusto».
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¿Qué le depara el futuro al Bayern?
Tras su victoria en España, el Bayern debe centrarse de nuevo en la Bundesliga, donde lidera con 73 puntos tras 28 jornadas. Visitará al St. Pauli el 11 de abril y, cuatro días después, recibirá al Madrid en la vuelta de los cuartos de la Champions con la mira en la semifinal. Cuatro días después, el 15 de abril, el conjunto muniqués recibirá al Madrid en la vuelta de cuartos de la Champions con la misión de sellar su pase a semifinales.