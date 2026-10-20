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«Uno de los mejores equipos del fútbol europeo»: Sebastian Hoeness espera con ganas el duelo ante el Atlético de Madrid mientras el Stuttgart, en plena forma, busca su tercera victoria consecutiva en la Champions League
Los anfitriones alemanes aspiran a seguir con paso perfecto
Hoeness espera con ganas la oportunidad de medir su ingenio con el de un rival español mientras su equipo busca este martes por la noche su tercera victoria consecutiva en la Champions League. El Stuttgart ocupa actualmente el cuarto puesto de la clasificación provisional tras vencer al Viking FK por 3-1 con un triplete de Ermedin Demirovic y derrotar a domicilio al Slovan Bratislava por 3-0 gracias a Deniz Undav y Demirovic. Esos cuatro goles sitúan al delantero bosnio como colíder de la tabla de goleadores del torneo.
- Pressefoto Baumann
Los pesos pesados visitantes llegan en buena forma
El primer enfrentamiento oficial entre ambos clubes, este martes, medirá a los anfitriones alemanes con un equipo visitante que ocupa la segunda posición en la máxima categoría española con 22 puntos de 27 posibles. Los rojiblancos también se repusieron de la derrota por 2-1 ante el Liverpool en su estreno y lograron una victoria por 2-0 sobre el Manchester United en su anterior partido europeo.
Al valorar el lunes el nivel de sus rivales del martes, Hoeness declaró: «El Atlético es uno de los mejores equipos del fútbol europeo. Es por partidos como este por lo que teníamos tantas ganas de jugar la Champions League. Es un equipo apasionante, con jugadores de un talento individual excepcional. Queremos ver a qué nivel estamos frente al Atlético, aunque somos plenamente conscientes de que ahora mismo atraviesa un gran momento de forma».
La disciplina táctica sienta las bases de una oportunidad histórica
En la rueda de prensa previa al partido del lunes, el técnico de 44 años insistió en repetidas ocasiones en la necesidad de mantener suficientes efectivos por detrás del balón, presionar con eficacia y jugar a buen ritmo. En cuanto a la plantilla, el defensa Maximilian Mittelstadt podría jugar tras recuperarse de un corte en el talón que sufrió contra el Paderborn a principios de este mes. También regresan Nikolas Nartey y Ameen Al-Dakhil, aunque Dan-Axel Zagadou, Tiago Tomas y Justin Diehl siguen de baja.
Al detallar el planteamiento táctico necesario para aprovechar su buen comienzo, Hoeness añadió: «La clave será encontrar el equilibrio adecuado entre intensidad y calma. Necesitamos una buena estructura, un buen equilibrio y estar especialmente atentos cuando nuestros rivales pasen de la defensa al ataque.
»Nos hemos colocado en una buena posición con nuestras dos victorias y, por tanto, tenemos una gran oportunidad. Cada punto es un extra. Eso debería motivarnos aún más para conseguir un resultado positivo».
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Los registros dispares marcan el duelo continental
El Stuttgart busca su primera victoria en la Champions League ante un rival español en su octavo intento (dos empates y cinco derrotas), pese a haber ganado tres de sus últimos cuatro enfrentamientos europeos contra clubes de LaLiga. El equipo local también debe mejorar en defensa, ya que ha encajado al menos un gol en cada uno de sus últimos 13 partidos en casa en la competición. Por su parte, el Atleti ha perdido cinco de sus seis visitas a Alemania en la fase de grupos desde que venció al Dortmund por 2-1 en octubre de 1996.
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