«¡Uno de los mayores errores estratégicos!»: el candidato a la presidencia del Barcelona explica la pancarta de Lionel Messi en el último anuncio de campaña
Un regreso gigantesco al centro de la ciudad
La carrera para suceder a Laporta ha alcanzado su punto álgido tras la reciente dimisión del expresidente para dar inicio a las próximas elecciones. Con el fin de llenar el vacío de poder en el Camp Nou, el candidato Ciria ha recurrido a la figura más emblemática de la historia del club para encabezar su programa electoral. El miércoles, el equipo de campaña de Ciria, Moviment 42, desveló una pancarta colosal en el centro de Barcelona con la imagen de Messi.
El anuncio muestra de forma destacada la frase «Ganes de tornar-te a veure» (Estamos deseando volver a verte), una referencia directa al vacío emocional que ha dejado el ocho veces ganador del Balón de Oro. Al invocar el recuerdo del mejor jugador de la historia del club, Ciria se posiciona como el candidato capaz de sanar la relación fracturada entre la superestrella y la institución que fue su hogar durante más de dos décadas.
«Lo haremos todo bien. Eso es lo que te digo», declaró Ciria según MD. «Esto es un homenaje, un homenaje que no le dieron cuando fue expulsado del club y que realmente se merece. Esperamos estar a la altura de esa expectativa. Esperamos que todos los vídeos enviados por socios y aficionados de todo el mundo te demuestren que no es solo una persona la que habla».
Corregir un error estratégico
La campaña de Ciria se basa en la premisa de que la salida forzosa de Messi en 2021 fue el mayor «error estratégico» de la historia del Barcelona. Al enmarcar la salida como una «expulsión» en lugar de una necesidad financiera, el candidato lanza una crítica directa a la gestión del mayor activo del club por parte de la anterior administración. La pancarta sirve como puente simbólico, prometiendo a los seguidores del club un reencuentro poético que muchos sintieron que les había sido arrebatado.
Más allá de la nostalgia, su programa intenta equilibrar la emoción con la responsabilidad fiscal. Se ha contratado al especialista en economía Iván Cabeza para encabezar un proyecto de recuperación que incluye la reestructuración de la deuda y la expansión digital. Sin embargo, la sombra de la estrella del Inter de Miami sigue siendo la principal herramienta para atraer a los votantes, ya que Ciria busca captar la imaginación de una afición que aún llora la pérdida de su capitán.
«Cada vez que nos reunimos con nuestros socios, nos dicen que tenemos que darlo todo para que Leo Messi vuelva», explicó Ciria. «Desde 2021, venimos diciendo que uno de los mayores errores estratégicos en la historia del club fue expulsar a Leo Messi. Este homenaje se basa en la pasión, la emoción y en tener claro que nosotros somos los buenos. La mayoría de los socios quieren recuperar la emoción de tener al mejor jugador de la historia en casa, de donde nunca tuvo que marcharse».
El manifiesto de la pasión y la política
En su discurso durante la inauguración de la sede de su campaña, ubicada en un edificio que cuenta con una sala dedicada a Messi, Ciria destacó que su proyecto consiste en devolver el club a sus socios. Argumentó que la actual desconexión entre la directiva y los aficionados solo puede solucionarse con alguien que respete la identidad del club y sus leyendas.
El candidato se cuidó de aclarar que, aunque facilitará el regreso, no se extralimitará en lo que respecta a la composición del primer equipo. Señaló que el ocho veces ganador del Balón de Oro solo volvería al Barcelona como jugador si el departamento deportivo lo considerara necesario, insistiendo en que su papel como presidente sería proporcionar la plataforma para tal movimiento, mientras que delegaría las decisiones técnicas a los expertos en fútbol.
El alivio financiero para los aficionados también ocupó un lugar destacado, y Marc Duch, miembro de la campaña, anunció planes para congelar los precios de los abonos de temporada. El grupo tiene la intención de conseguir un patrocinador comercial específico para subvencionar estos costes, garantizando que los precios vuelvan a los niveles previos a la pandemia. Esta estrategia tiene como objetivo recompensar la lealtad de los socios del club que se han mantenido comprometidos con él durante su período financiero más turbulento.
«Esperamos estar a la altura de esas expectativas. Esperamos que todos los vídeos enviados por socios y aficionados de todo el mundo les demuestren que no se trata solo de la opinión de una persona», afirmó Ciria. «Cada vez que nos reunimos con nuestros socios, nos dicen que tenemos que hacer todo lo posible para que Leo Messi vuelva».
El camino hacia las urnas
La carrera presidencial seguirá calentándose en las próximas semanas, a medida que los candidatos rivales preparan sus propias respuestas a las promesas de Ciria. Su grupo comenzará ahora una serie de reuniones con los miembros en toda Cataluña para detallar aún más sus planes de reestructuración económica y su visión de una «nueva» Barcelona.
Mientras tanto, el equipo de Hansi Flick debe seguir centrado en la lucha por el título de la liga española y en los próximos partidos de la Liga de Campeones, aunque la identidad de su futuro candidato a la presidencia sigue sin estar decidida. El resultado de las elecciones determinará probablemente la estrategia de fichajes del club y su capacidad para contratar a jugadores estrella o nuevas incorporaciones en el mercado de fichajes de verano.
El Barcelona se enfrentará al Levante en La Liga el domingo, un partido que servirá de telón de fondo al drama político en curso. Mientras los aficionados se dirigen al estadio, la imagen de Messi pegada por todo el centro de la ciudad será un recordatorio constante de lo mucho que hay en juego en esta contienda por el liderazgo.
