La revista Sport Bild habla de «uno de los mayores cambios de la última década», que podría producirse en el SGE al término de la temporada actual. Sin embargo, este cambio no afectaría únicamente a la plantilla y al equipo, sino a «diversas áreas» del club.
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«Uno de los mayores cambios de la última década»: el Eintracht de Fráncfort parece que va a tomar medidas drásticas debido a la crisis deportiva; hasta diez jugadores podrían marcharse
Según estas informaciones, «hasta diez» jugadores podrían abandonar el club durante el mercado de fichajes de verano. Entre ellos se citan a Hugo Larsson, Nathaniel Brown, Nnamndi Collins, Fares Chaibi, Jean-Matteo Bahoya, Ellyes Skhiri, Mahmoud Dahoud, Elias Baum, Michy Batshuayi y Elye Wahi, actualmente cedido al OGC Niza.
Mientras que los cinco primeros han despertado el interés de algunos clubes de primer nivel gracias a sus buenas actuaciones con la camiseta del SGE y, por lo tanto, podrían venderse de forma rentable, parece que Dahoud, Batshuayi y Wahi, en particular, no tienen futuro deportivo en Fráncfort.
En total, las ventas podrían reportar más de 150 millones de euros a las arcas del club. En el caso de Collins, el límite de los responsables se situaría entre 30 y 35 millones de euros, mientras que Bahoya y Brown podrían reportar 40 y hasta 65 millones de euros, respectivamente.
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El Frankfurt planea fichar al jugador cedido Kalimuendo
Con ese dinero, el Eintracht podría, a su vez, moverse en el mercado de fichajes. Según el informe, Paul Nebel, del 1. FSV Mainz 05, y la estrella emergente de la segunda división Louey Ben Farhat, del Karlsruher SC, son posibles candidatos. Además, se está barajando la posibilidad de fichar definitivamente al jugador cedido Arnaud Kalimuendo, para lo cual el SGE tendría que aportar unos 30 millones de euros.
Aparte de los posibles ingresos por traspasos, el Frankfurt no puede contar con unos ingresos muy abundantes. Debido a una temporada extremadamente irregular, se corre el riesgo de quedarse fuera de las competiciones internacionales. Actualmente se encuentra a ocho puntos del sexto puesto, que daría derecho a participar en la Conference League. Sin embargo, un séptimo puesto también podría ser suficiente, siempre y cuando el SC Freiburg no ganara la Copa DFB.