Nmecha adelantó a Alemania ante Curazao en el minuto 6 tras un doble pase con Florian Wirtz en poco espacio. «Su gol fue extraordinario: amagó el disparo, hizo el doble pase con Flo y remató», dijo Kimmich. «Fue genial y tuvo otras jugadas destacadas».

Poco antes del descanso forzó el penalti que Kai Havertz convirtió en el 3-1 y añadió otros dos disparos peligrosos. «Es un jugador muy completo y valioso para nosotros cuando está en forma», añadió Kimmich. «Ahí radica su problema en los últimos años».

Fichó por el Borussia Dortmund en 2023, procedente del Wolfsburgo, por 30 millones de euros, pero desde entonces ha sufrido tres lesiones, la última en abril por una rotura del ligamento lateral de la rodilla. Aun así, se recuperó a tiempo para el Mundial, ganó el puesto a Leon Goretzka en la pretemporada y, a sus 25 años, es por fin titular indiscutible en la selección. Contra Curazao sumó solo su noveno partido internacional.