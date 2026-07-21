En su satisfactoria gestión, Vincent Kompany ha dado al FC Bayern una filosofía de juego eficaz y apasionante, le ha hecho ganar tres títulos y ha facilitado el paso de las categorías inferiores al fútbol profesional, cumpliendo un viejo deseo de la directiva.
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¡Uno de ellos podría escapársele a la DFB! ¿Quién será el próximo Lennart Karl en el FC Bayern?
El ejemplo más destacado de esta evolución es, por supuesto, Lennart Karl. Tras debutar como profesional en el Mundial de Clubes 2025, este extremo derecho, ahora de 18 años, dio el gran salto la temporada pasada; solo se perdió el Mundial por una lesión justo antes del inicio. A su sombra, otros jóvenes también debutaron y sumaron sus primeros minutos.
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Bara Ndiaye jugó en el Mundial: ¿cuándo fichará por el FC Bayern?
La temporada pasada, Kompany ayudó a nueve jóvenes a debutar. Uno de ellos logró algo que él no pudo: jugar un Mundial. Bara Ndiaye (18) debutó con Senegal poco antes del torneo y entró como suplente en la prórroga de la ajustada derrota ante Bélgica.
Formado en la cantera Gambinos Stars —integrada en la red Red&Gold Football, gestionada por el Bayern y el LAFC—, Ndiaye llegó cedido el pasado invierno tras varias pruebas, disputó cuatro partidos y ya es internacional.
Su progresión convence al Bayern, que quiere ficharlo. Aunque existen vínculos estrechos con los Gambinos Stars, aún hay algunas complicaciones. Se espera que la transferencia se concrete pronto. La próxima temporada podría ocupar el cuarto lugar en el centro del campo, por detrás de Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic y Tom Bischof.
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Filip Pavic y Erblin Osmani son grandes promesas.
Además de Ndiaye, en el FC Bayern destacan dos jóvenes promesas: Filip Pavic (16) y Erblin Osmani (17).
El central debutó con 16 años en enero, convirtiéndose en el segundo jugador más joven de la historia del club, solo por detrás de Paul Wanner. Tras jugar con las selecciones alemanas sub-15 y sub-16, este verano disputó el Europeo sub-17 con Croacia, lo que expone a la DFB a perder un gran talento. La próxima temporada sumará minutos con el filial de cuarta división, aunque podría volver a aparecer con el primer equipo.
Lo mismo ocurre con el centrocampista Osmani, nacido en Múnich de padres kosovares y tercer jugador más joven de la historia del Bayern. A diferencia de Pavic, Osmani seguirá, de momento, con la sub-19. El lunes firmó un nuevo contrato que se convertirá automáticamente en profesional cuando cumpla 18 años, en mayo. Debido a su estilo de juego similar y a su pasado común en el club de barrio muniqués TSV Milbertshofen, ya lo comparan con Angelo Stiller.
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Preocupación por las lesiones de Wisdom Mike, David Santos Daiber y Cassiano Kiala
Varios debutantes de la temporada pasada siguen recuperándose de lesiones. El extremo izquierdo Wisdom Mike (17) no juega desde marzo por un problema de cadera. El centrocampista David Santos Daiber (19) lleva un tiempo similar de baja por dos lesiones consecutivas en el muslo. El defensa central Cassiano Kiala (17) jugó su último partido oficial en febrero, antes de romperse el ligamento sindesmal. Sin embargo, los tres ya han vuelto, al menos, a los entrenamientos.
El extremo izquierdo Maycon Cardozo (17) se perdió el final de la temporada por una lesión en el muslo, pero ya ha jugado amistosos con el filial. Lo mismo ocurre con el centrocampista Felipe Chávez (19), que debutó el otoño pasado con el primer equipo del Bayern y con la selección peruana. En invierno fue cedido al 1. FC Köln, donde jugó siete partidos breves. Podría renovar su contrato, que vence en 2027, y volver a ser cedido. Por último, el lateral izquierdo Deniz Ofli (19), el noveno debutante, ya fue cedido al Karlsruher SC de la 2.ª Bundesliga.
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