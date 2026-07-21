La temporada pasada, Kompany ayudó a nueve jóvenes a debutar. Uno de ellos logró algo que él no pudo: jugar un Mundial. Bara Ndiaye (18) debutó con Senegal poco antes del torneo y entró como suplente en la prórroga de la ajustada derrota ante Bélgica.

Formado en la cantera Gambinos Stars —integrada en la red Red&Gold Football, gestionada por el Bayern y el LAFC—, Ndiaye llegó cedido el pasado invierno tras varias pruebas, disputó cuatro partidos y ya es internacional.

Su progresión convence al Bayern, que quiere ficharlo. Aunque existen vínculos estrechos con los Gambinos Stars, aún hay algunas complicaciones. Se espera que la transferencia se concrete pronto. La próxima temporada podría ocupar el cuarto lugar en el centro del campo, por detrás de Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic y Tom Bischof.