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Unai Simón admite que «no tuvo que esforzarse demasiado» durante el camino de España hacia la gloria en el Mundial de 2026
Simon bate récords con una actuación defensiva magistral
España conquistó su segundo Mundial con una exhibición defensiva sin precedentes. Encajó solo un gol en todo el torneo, superando el récord de dos que compartían las selecciones de 2010, 2006 y 1998.
El único tanto encajado llegó en cuartos, cuando Bélgica perdió 2-1. A partir de ahí, la defensa blindó la portería ante Francia y Argentina, con Mbappé y Messi sobre el césped, y España alzó el trofeo.
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El ganador del Guante de Oro agradece a sus compañeros de élite.
Aunque Simon recibió el «Guante de Oro» al mejor portero del torneo, el guardameta del Athletic de Bilbao aprovechó la rueda de prensa posterior al partido para elogiar a su defensa. El portero, de 29 años, destacó la gran protección que recibió durante las exigentes fases eliminatorias en Norteamérica.
«Si los guantes que usé en el torneo pudieran hablar, dirían que no se esforzaron tanto como los de otros porteros», dijo Simón a ESPN. «Todo se lo debemos a mis compañeros, gracias a los cuales hemos ganado».
La Argentina de Messi apenas creó peligro en la final
Las estadísticas reflejan el claro dominio de España en la final. Simón, con solo 14 paradas en todo el torneo, fue el menos exigido. En cambio, Emiliano Martínez realizó 11 intervenciones solo el domingo para mantener a Argentina en partido.
La delantera española bombardeó sin tregua el área argentina, con un abrumador 20-2 en tiros a puerta. El equipo de Lionel Scaloni, frustrado, no creó peligro y no disparó hasta la primera parte de la prórroga.
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Una época histórica bajo el mandato de De la Fuente
El triunfo de España en Nueva Jersey cerró un triplete histórico bajo De la Fuente: Liga de Naciones 2023, Euro 2024 y Mundial 2026. En menos de cuatro años ha logrado ser el seleccionador más veterano en ganar un Mundial. La final ante Argentina alargó su racha a 38 partidos sin perder, iniciada en marzo de 2024.
Su Eurocopa 2024, con siete victorias consecutivas y la final ante Inglaterra, ya había marcado un hito. Ese dominio se prolongó en el Mundial, afianzando su legado como uno de los mejores técnicos de la historia de la selección.
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