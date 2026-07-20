España conquistó su segundo Mundial con una exhibición defensiva sin precedentes. Encajó solo un gol en todo el torneo, superando el récord de dos que compartían las selecciones de 2010, 2006 y 1998.

El único tanto encajado llegó en cuartos, cuando Bélgica perdió 2-1. A partir de ahí, la defensa blindó la portería ante Francia y Argentina, con Mbappé y Messi sobre el césped, y España alzó el trofeo.