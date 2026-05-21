Unai Emery se une a José Mourinho y Carlo Ancelotti en el exclusivo club de entrenadores de élite tras ganar la Europa League con el Aston Villa

El técnico español reforzó su fama de especialista en copas europeas al ganar su quinto título de la Europa League con el Aston Villa. Según Opta, ya iguala a Giovanni Trapattoni, Mourinho y Ancelotti como entrenador con más victorias en finales de las principales competiciones europeas.

Además, se convirtió en el segundo técnico, tras Ancelotti, en ganar cinco veces una competición europea. Después de sus tres títulos con el Sevilla y el del Villarreal, llevó la gloria al Villa y acabó con su sequía de títulos.

En la final de Estambul, el Villa dominó de principio a fin. Youri Tielemans abrió el marcador con una volea, Emiliano Buendía aumentó la ventaja en el descuento del primer tiempo y Morgan Rogers sentenció con el tercero antes del minuto 60, rubricando un 3-0 contundente.







