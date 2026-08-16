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¡Unai Emery se entromete en el movimiento del PSG! El Aston Villa acuerda un traspaso de 30 millones de libras por Zion Suzuki mientras se acerca la salida de Emiliano Martinez
El Aston Villa alcanza un acuerdo por Suzuki
El Aston Villa ha lanzado una gran declaración de intenciones al cerrar un acuerdo de cinco años por el guardameta del Parma Suzuki, según The Athletic. El Villa se ha movido con rapidez para asegurarse la firma del jugador de 23 años tras un verano de intensas especulaciones que le vinculaban con algunos de los clubes más grandes de Europa. Según las informaciones, el Villa ha aprovechado la ruptura de las negociaciones entre el jugador y el gigante francés Paris Saint-Germain para hacerse con el internacional japonés, muy cotizado.
El paquete financiero de la operación es importante, reflejo del creciente estatus de Suzuki en el fútbol mundial. Se entiende que el Villa pagará 30 millones de euros iniciales (25,6 millones de libras) más variables futuras que podrían elevar la cifra total hasta los 35 millones de euros (30 millones de libras).
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El fichaje del PSG se cae en el último momento
El camino para que el Villa fichara a Suzuki solo se abrió tras un dramático colapso en las conversaciones con el PSG. Se creía que el campeón de Europa había asegurado antes esta semana la incorporación del portero, llegando incluso a organizarle un vuelo privado para pasar el reconocimiento médico. Sin embargo, el acuerdo se vino abajo en el último momento porque, según se informa, los agentes de Suzuki aumentaron sus exigencias respecto a las comisiones.
La llegada de Suzuki se produce después de que su cotización se disparara tras una destacada Copa del Mundo con Japón. Su excepcional juego con los pies le convirtió en un objetivo prioritario para varios clubes de élite, pero la insistencia del Villa ha dado sus frutos. El guardameta nacido en Estados Unidos, que dejó su portería a cero en seis de sus 22 apariciones con el Parma la pasada temporada, está ahora llamado a convertirse en una pieza angular del nuevo proyecto de Emery en Villa Park.
¿La salida de Martínez es inminente?
La llegada de Suzuki señala casi con total seguridad el final de la histórica etapa de Emiliano Martínez en Birmingham. El ganador argentino del Mundial de 2022 ha despertado un fuerte interés por parte de la Juventus, que recientemente ha vuelto con una nueva oferta. El gigante italiano ha presentado una propuesta de 8,5 millones de libras, compuesta por una cantidad fija de 6 millones de libras y 2,5 millones adicionales en variables, según Sky Sports.
Aunque anteriormente el Villa se mostraba inflexible en que su portero titular no estaba en venta, el panorama ha cambiado claramente. El club está ahora dispuesto a facilitar su salida, aunque, según se informa, sigue exigiendo una cantidad fija de 8,5 millones de libras sin extras.
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El fin de una era en Villa Park
Si Martinez acaba marchándose, dejará tras de sí un legado notable. Desde su llegada en 2020, ha disputado 256 partidos, ayudando al club a conquistar la Europa League la temporada pasada y consolidándose como uno de los favoritos de la afición.
El Villa ya se ha movido en el mercado, incorporando a Johan Manzambi y Joao Gomes, y la llegada de Suzuki representa la última pieza del puzle. Pese a una ajustada derrota ante el PSG en la Supercopa de la UEFA, el ambiente sigue siendo optimista mientras el club se prepara para su estreno en la Premier League contra el Brighton.
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