Pese a llegar al descanso con una cómoda ventaja de 3-0 gracias a un gol de Manzambi, que celebraba su cumpleaños, y a un doblete de Jackson, muy acertado de cara a puerta, el Villa tuvo suerte por momentos: Zion Suzuki detuvo un remate de Vedat Muriqi y Oguz Aydin estrelló un disparo en el larguero.

Al valorar la irregular actuación de su equipo tras un turbulento inicio de campaña, Emery declaró: «Estamos encantados con la primera victoria en casa. Pero no me gustó demasiado cómo jugamos en la primera parte. No marcaron, pero Zion [Suzuki] estuvo fantástico y ellos estrellaron un balón en el larguero.

»Queríamos controlar mejor el partido. En la segunda parte teníamos previsto corregir lo que no habíamos hecho bien en la primera, y creo que lo conseguimos. Después intentamos frenarles y marcamos tres goles más. No creo que merecieran perder 6-0, pero para nosotros es importante conseguir la primera victoria en casa. También lo es cómo pudimos gestionar a los distintos jugadores y los progresos que hicimos».

Al analizar cómo se están compenetrando los fichajes de verano y explicar su objetivo de lograr la clasificación directa, Emery añadió: «Debemos aprovechar los distintos recursos que tenemos. A veces podemos marcar a balón parado; otras, en una transición tras una presión alta. Y otras veces marcaremos en transición. Creo que hoy marcamos goles de distintas maneras y eso me da confianza.

»Ya tenía confianza antes de hoy, pero aún queda mucho trabajo por hacer. Nuestra estructura es sólida, pero necesitamos más tiempo. Estamos mejorando poco a poco, encontrando progresivamente el equilibrio que necesitamos, y hoy dimos un paso muy importante. Esos tres puntos en la clasificación son importantes para nosotros y somos ambiciosos. Queremos ser protagonistas en la Champions League».