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Unai Emery lanza una seria advertencia a Alejandro Garnacho, cedido por el Chelsea, tras quedar por detrás de varios adolescentes en el Aston Villa
Emery exige más a Garnacho tras un comienzo lento
El técnico del Aston Villa ha lanzado un reto a Garnacho, al insistir en que el jugador cedido por el Chelsea debe mejorar drásticamente su ética de trabajo para abrirse paso de nuevo en el once inicial. El internacional argentino, que se marchó a los West Midlands con una cesión de una temporada desde Stamford Bridge, ha vivido un inicio frustrante en su etapa en Villa Park. Pese a la expectación que rodeó su llegada, el futbolista de 22 años se ha visto limitado hasta ahora a solo tres apariciones como suplente, participando en las derrotas ante Brighton y Arsenal, así como en un empate sin goles contra el Hull City.
Emery no se mordió la lengua al hablar de la situación actual del exjugador del Manchester United dentro de la plantilla, y dejó claro que la reputación por sí sola no será suficiente para ganarse un sitio sobre el césped. «[Tiene que] seguir trabajando. Trabajar, trabajar, entrenar, trabajar», afirmó Emery. «Cuando pueda tener minutos para jugar, intentar jugar bien. Está progresando, pero ahora mismo tenemos jugadores por delante de él. Garnacho está un poco por detrás, por algunas circunstancias que tuvimos en la pretemporada. Es momento de tener paciencia durante el tiempo que necesite».
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Las estrellas adolescentes adelantan al cedido del Chelsea en el orden de preferencia
Quizá lo más preocupante para Garnacho sea el hecho de que Emery destacó específicamente a varios canteranos y jóvenes fichajes que le han superado en la jerarquía actual. El técnico del Villa mencionó a los adolescentes George Hemmings e Ibrahim Mbaye, junto al brasileño de 20 años Alysson, incorporado en verano, como los jugadores que actualmente acaparan su atención. Esta admisión pública sirve como una seria advertencia para el argentino, de quien se esperaba que fuera una pieza clave del ataque del Villa esta temporada.
Emery deshizo en elogios hacia los jóvenes que han dado un paso al frente en ausencia de Garnacho, destacando su adaptación a sus exigencias tácticas. "George está jugando fantástico. Alysson también está entendiendo bien las cosas y nos está dando cosas que quiero. Mbaye también respondió bien. Queremos un equipo competitivo y jugadores que compitan con el estilo que tenemos", explicó el entrenador.
El éxito copero supone un impulso muy necesario para el Aston Villa
La victoria sobre el Coventry City fue un paso adelante vital para un Villa que ha tenido problemas de regularidad en las primeras fases de la campaña de la Premier League. Después de un verano de importantes cambios en la plantilla, el equipo había sumado solo un punto en sus primeros cuatro partidos de liga, lo que generó una presión temprana sobre el proyecto. Sin embargo, el triunfo en la Carabao Cup, sellado con un doblete de Tammy Abraham y un gol de Ross Barkley, ha devuelto algo de confianza al grupo.
«Ahora estamos compitiendo, intentando ir en la dirección de nuestros objetivos. Uno de esos objetivos es intentar sentirnos cómodos y coger confianza con los jugadores que se están incorporando. Creo que hoy es un partido importante y, por supuesto, los dos goles marcados por Tammy [Abraham] nos están dando confianza. Así que hoy dimos un paso adelante para intentar conseguirlo. Por supuesto, necesitaremos tiempo con estos jugadores para seguir mejorando», dijo.
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Última hora de las lesiones antes del choque contra el Tottenham
Mientras el Villa se prepara para un temible duelo contra el Tottenham Hotspur este sábado, Emery está pendiente del estado físico del centrocampista clave Joao Gomes. El brasileño se perdió la victoria en la copa ante el Coventry, y su ausencia se dejó notar en la medular pese al triunfo final. Emery confirmó que los servicios médicos seguirán de cerca al jugador durante las próximas 48 horas para determinar si puede tener algún papel en el partido del fin de semana.
«Necesita algunos días para volver. Vamos a probarle mañana y el viernes. En caso de que vaya bien, podría estar disponible para el sábado», señaló Emery.
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