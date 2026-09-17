El técnico del Aston Villa ha lanzado un reto a Garnacho, al insistir en que el jugador cedido por el Chelsea debe mejorar drásticamente su ética de trabajo para abrirse paso de nuevo en el once inicial. El internacional argentino, que se marchó a los West Midlands con una cesión de una temporada desde Stamford Bridge, ha vivido un inicio frustrante en su etapa en Villa Park. Pese a la expectación que rodeó su llegada, el futbolista de 22 años se ha visto limitado hasta ahora a solo tres apariciones como suplente, participando en las derrotas ante Brighton y Arsenal, así como en un empate sin goles contra el Hull City.

Emery no se mordió la lengua al hablar de la situación actual del exjugador del Manchester United dentro de la plantilla, y dejó claro que la reputación por sí sola no será suficiente para ganarse un sitio sobre el césped. «[Tiene que] seguir trabajando. Trabajar, trabajar, entrenar, trabajar», afirmó Emery. «Cuando pueda tener minutos para jugar, intentar jugar bien. Está progresando, pero ahora mismo tenemos jugadores por delante de él. Garnacho está un poco por detrás, por algunas circunstancias que tuvimos en la pretemporada. Es momento de tener paciencia durante el tiempo que necesite».