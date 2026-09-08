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Unai Emery lamenta el golpe que supone la lesión de Leon Goretzka, pero espera que el duelo de la Liga de Campeones pueda relanzar la temporada del Aston Villa
Emery admite que la ausencia de Goretzka es un contratiempo
Emery ha admitido que la ausencia continuada de Goretzka está resultando un obstáculo importante para su plantilla. El internacional alemán, que llegó a Villa Park como agente libre tras una etapa repleta de títulos en el Bayern de Múnich, estaba llamado a aportar veteranía a un centro del campo que ha sufrido una renovación considerable este verano. Sin embargo, una reacción al aumento de la intensidad en los entrenamientos ha obligado al jugador de 31 años a retrasar su debut con el club, dejando al cuerpo técnico en busca de soluciones alternativas en medio de una complicada racha de resultados en el ámbito nacional.
Emery habló ante los medios antes de los compromisos continentales del club y reconoció la dificultad de perder a un jugador de ese calibre antes incluso de que haya jugado un solo partido con el equipo. El técnico español declaró: "El problema de Goretzka es un poco frustrante, pero tenemos jugadores que pueden sustituirle. Cuando vuelva, esperemos que pueda tener continuidad en los entrenamientos y en los partidos y podamos añadir su experiencia. Es un jugador que nos ayudará en diferentes competiciones por el nivel que tiene".
- Getty Images Sport
Centrocampista ofrece una actualización personal en las redes sociales
El propio jugador acudió a las redes sociales para explicar la situación a la afición del Villa, que estaba deseando ver en acción a su nueva estrella. Goretzka reveló que a su cuerpo le había costado adaptarse a la exigencia de su nuevo programa de entrenamiento tras un periodo de escasa actividad competitiva hacia el final de su etapa en Alemania. Se espera que el retraso dure al menos un mes, por lo que no jugará hasta que se reanude el fútbol doméstico después de los compromisos internacionales de mediados de septiembre.
"Por desgracia, mi cuerpo ha reaccionado al aumento de la carga de trabajo tras mi tiempo fuera de los terrenos de juego. Es frustrante, pero ahora necesito este breve descanso para volver con todas mis fuerzas. Aprovecharé los próximos días, incluido el parón internacional, para recuperarme del todo", dijo Goretzka.
El regreso de la Champions League trae nuevas esperanzas
El Villa comenzó la temporada 2026-27 con resultados decepcionantes. Afrontó sus tres primeros partidos de la Premier League con un empate y dos derrotas. La actual lucha por sumar puntos en la Premier League contrasta claramente con la euforia que vivió el Villa al final de la pasada temporada.
Al reflexionar sobre las actuaciones recientes y la necesidad de una victoria, Emery señaló: "Creo que en el último partido... mostramos, colectivamente, algunas mejoras. Empezamos la Premier League como nuestro objetivo al final de la temporada, y estamos progresando. Aun así no es suficiente, porque no estamos consiguiendo buenos resultados, pero mañana es una nueva prueba, y una nueva prueba en Europa".
"Estar aquí, en la Champions League, es algo fantástico, y la forma en que lo conseguimos hace que podamos seguir sintiéndonos orgullosos de cómo lo hicimos, terminando cuartos en la liga y ganando en Europa. Pero es un nuevo capítulo, y completamente diferente. Cuando empezamos el proyecto aquí, la visión que teníamos estaba en nuestra máxima expectativa, incluso quizá no era estar en Europa cuatro años seguidos, con dos en la Champions League".
- AFP
Una prueba difícil espera en Brujas
El viaje a Brujas trae consigo su propio conjunto de desafíos y carga histórica. El Villa viaja a Bélgica con la intención de borrar el recuerdo de la derrota por 1-0 en su anterior enfrentamiento en esta competición, en 2024. Emery tendrá que afrontar este partido sin Goretzka ni el lesionado Johan Manzambi, aunque cuenta con el regreso de Joao Gomes tras su sanción.
Además, el conjunto belga llega a este duelo en un gran momento de forma, después de un brillante inicio de su temporada doméstica, con cuatro victorias en sus primeros cinco partidos.
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