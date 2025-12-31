Unai Emery explica por qué no le dio la mano a Mikel Arteta después de la derrota 4-1 de Aston Villa ante Arsenal
- Getty Images Sport
Arsenal supera fácilmente a Villa el martes por la noche
Ambos equipos se fueron al descanso empatados el martes por la noche, ya que Arsenal dominó pero no pudo encontrar el gol. Sin embargo, Arsenal rompió la resolución de los Villans poco después del reinicio, cuando el regresado Gabriel Magalhaes conectó el córner de Bukayo Saka después de que Emiliano Martínez había fallado en atrapar el centro alto del extremo en el área.
Martin Zubimendi luego duplicó la ventaja de los Gunners cuando el equipo del norte de Londres marcó dos veces en el espacio de cuatro minutos en la segunda mitad. Y los Gunners estaban con tres goles de ventaja con poco más de 20 minutos para el final gracias a Leandro Trossard antes de que Gabriel Jesus anotara su primer gol de liga en casi un año al salir del banco para marcar el cuarto de Arsenal.
Ollie Watkins añadió un tanto de consolación tardío para Villa, cuya racha ganadora terminó abruptamente en una contundente derrota por 4-1 en el Emirates. Al sonar el pitido final, se vio a Emery corriendo por el túnel sin dar la mano a Arteta, como es habitual entre los entrenadores al final de los partidos.
- AFP
Emery aborda el 'desaire' del apretón de manos
Emery, sin embargo, ha rechazado las afirmaciones de que evitó a Arteta después del pitido final en el Emirates, explicando que su "rutina es rápida" mientras se dirigía rápidamente por el túnel hacia el vestuario visitante. Cuando se le preguntó sobre el incidente, el jefe de Villa explicó: "Sí, pero es simple. Puedes verlo. Después de [terminar] el partido, siempre mi rutina es rápida, darse la mano e ir con mis entrenadores, con mis jugadores, o ir al vestuario.
"Y estaba esperando, estaba esperando. Por supuesto, él estaba feliz y estaba con sus entrenadores y decidí entrar. Pero para mí, no hay problema."
Se vio a Arteta esperando en el lateral del campo para un apretón de manos de Emery, pero no guarda ningún sentimiento negativo hacia el jefe de Villa, como dijo después del partido: "No, está bien. Eso es parte del juego, no es un problema en absoluto."
Villa 'compitió fantásticamente', afirma Emery
Villa tuvo un par de oportunidades para adelantarse en la primera mitad, pero no lograron convertir sus ocasiones y finalmente lo pagaron caro. Cuando se le preguntó sobre lo que sucedió en la segunda mitad, Emery respondió: "Fútbol. Competimos fantásticamente en la primera mitad y estábamos tomando el impulso, creando oportunidades, córners. Estábamos defendiendo muy bien cuando lo necesitábamos. No concedimos un córner en la primera mitad.
"Una o dos oportunidades tuvieron, pero estábamos contra un equipo [mejor] en la liga y cómo están rendido aquí y cómo están con los seguidores y con el público. Luego nos sentíamos cómodos y en la segunda mitad concedimos el primer gol.
"Concedimos el segundo gol, tal vez también no nos ayudó que [Amadou] Onana se lesionara porque es importante para nosotros en las jugadas y en el medio.
"Y luego no nos rendimos y continuamos tratando de competir como lo estamos haciendo. Concedimos otros dos goles y luego, incluso para mí, no nos estábamos rindiendo y anotamos un gol y tuvimos otra oportunidad y terminamos el partido."
Arsenal vuelve a abrir una ventaja de cinco puntos
El Villa jugará su próximo partido el sábado cuando reciban al Nottingham Forest en Villa Park con el objetivo de regresar rápidamente a la senda de la victoria. El Forest, por su parte, cayó 2-0 ante el Everton a mitad de semana y ahora ha perdido sus últimos tres partidos de liga.
Mientras tanto, el Arsenal ahora está a cinco puntos de ventaja del segundo lugar tras su contundente victoria sobre el Villa. El City tiene un partido pendiente contra los Gunners, y viajará al Stadium of Light para enfrentar al Sunderland en el día de Año Nuevo con el objetivo de reducir la diferencia a dos puntos.