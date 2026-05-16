Unai Emery califica a Pep Guardiola de «el mayor genio» y elogia a Mikel Arteta, y afirma que «aprende» de ambos técnicos

A pesar de su creciente fama como uno de los técnicos más meticulosos del fútbol mundial, Emery sigue siendo un humilde estudioso del deporte. Tras llevar al Aston Villa a puestos de Liga de Campeones —logrados con una victoria 4-2 sobre el Liverpool— y a una final europea, el exentrenador del Arsenal reflexionó sobre sus colegas que marcan el listón más alto en los banquillos.

Al referirse a la actual generación de entrenadores de élite, destacó al técnico del Manchester City con los mayores elogios. «Pep ya es una leyenda y, para mí, el mayor genio del entrenamiento; todo lo que ha demostrado a lo largo de su carrera lo confirma», declaró Emery a Marca. «El nivel es increíblemente alto. El de Luis Enrique también, sobre todo por la dificultad de dirigir al París Saint-Germain; está haciendo un trabajo extraordinario».