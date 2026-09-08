Emery insistió en que una importante reestructuración de la plantilla este verano, marcada por la salida de estrellas consolidadas y la llegada de jóvenes talentos, no ha hecho nada por rebajar su gran ambición de guiar al club de Birmingham hacia la supremacía europea.

En declaraciones a TNT Sports, el técnico español afirmó: "Mi sueño es... por supuesto tengo un sueño enorme... ganar la Champions League como entrenador, como técnico. Pero aquí, junto al Aston Villa, soñé cuando llegué con estar en Europa, con la regularidad, con estar en Europa y, por supuesto, la Champions League es la mejor competición del mundo en el fútbol; después, competir por títulos y seguir teniendo aquí el mismo sueño que tengo".