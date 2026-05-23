Getty Images Sport
Traducido por
Unai Emery admite que le cuesta elegir el mejor once del Aston Villa tras celebrar la final de la Europa League, mientras se prepara para enfrentar a Pep Guardiola
Elegir un once titular competitivo tras las celebraciones
Aston Villa se clasificó para la Champions tras ganar 3-0 al Friburgo en la final de la Europa League, desatando la locura en Birmingham. Pero, a una jornada del final de la Premier, Emery sabe que aún no han terminado. El técnico ve que la euforia por asegurar el top-4 ha distraído a la plantilla y complica su preparación para visitar el Etihad.
Reconoce que la liberación emocional tras lograr el objetivo ha bajado la intensidad en los entrenamientos y que las celebraciones pueden afectar al rendimiento. Su reto es elegir el once que aún tenga fuerzas, mental y físicamente, tras una campaña exigente.
«Intentaré ser serio. Buscaré el mejor once y respetar la competición, pero no es fácil. Lo siento, ¡pero no es fácil!», admitió.
- AFP
Guardiola se despide con un duelo contra Emery
El Villa cerrará la temporada visitando Mánchester para enfrentar el último partido de Pep Guardiola al frente del campeón de la Premier League, quien se despide tras diez años en Inglaterra.
A pesar de la fiesta que rodea al equipo de Guardiola, Emery quiere complicarle la despedida.
«Es un partido fantástico para nosotros; estamos cuartos y quizá terminemos quintos —dependemos de nosotros y del Liverpool—, lo cual es muy bueno», afirmó. El domingo el City perdió la liga, felicidades al Arsenal. Guardiola ha hecho una gran temporada y ganó la FA Cup; la liga es muy difícil.
«Es muy difícil ganar la Premier y batir a un rival que también es aspirante y favorito. Arsenal y Manchester City han hecho temporadas increíbles, y el Arsenal además jugará la final de la Liga de Campeones».
Emery elogia a su rival de toda la vida
El domingo será el duelo número 19 entre Emery y Guardiola, desde su etapa en el Barcelona y el City. Emery no ganó en los primeros 13 encuentros, pero en 2023 por fin triunfó con el Villa y desde entonces le ha vencido dos veces más. Esa rivalidad ha creado un vínculo especial y Emery ha manifestado su gran respeto por el técnico del City.
«Es un placer y un honor enfrentarme a él. Empecé a hacerlo en la 2008/09, cuando él llegó al Barcelona y yo al Valencia», recordó.
Durante cuatro años consecutivos nos enfrentamos; el Barcelona de Guardiola era impresionante y nosotros terminábamos terceros.
Nunca le gané: el Valencia no venció al Barcelona ni Unai Emery a Guardiola, y en las ruedas de prensa repetían: “No puedes ganarle a Guardiola”.
Yo respondía: “Si mantengo mi puesto aquí durante mucho tiempo, enfrentarme a él es realmente fantástico”. Y ahora, el domingo, voy a jugar contra él.
«Es un honor, un placer, porque es el mejor entrenador del mundo. Sin duda, es una gran inspiración para otros entrenadores. El único genio es él, y como competidor, lo es siempre, cada día, porque puedo identificarme y comprenderlo mejor viendo cómo dirige a su equipo a través de los episodios en diferentes plataformas, como Amazon o YouTube, o donde sea».
Añadió: «Por fin le gané, primero con el Aston Villa y luego con el Manchester City, y siempre me ha mostrado un enorme respeto, algo que aprecio mucho.
«Para mí es el mejor entrenador y, como persona, es fantástico. Lo respeto porque es humilde y siempre es muy respetuoso, no solo conmigo, sino con todos, en el fútbol y en la vida».
- Getty Images Sport
La clasificación para la Liga de Campeones se ha conseguido por dos vías
Aston Villa ha regresado a la máxima competición europea tras un año ausente, alcanzando los cuartos de final en la temporada 2024-25. Lograrlo vía liga y títulos continentales demuestra el crecimiento y la concentración del plantel en ambos frentes.
«Mostramos nuestro deseo de ser protagonistas, pero la prioridad fue la Premier League. Competimos en ambas competiciones con seriedad», explicó Emery. «Hoy hemos logrado el objetivo de alcanzar la Liga de Campeones tanto por la Premier League como por la Europa League, y eso es fantástico gracias al compromiso de los jugadores».