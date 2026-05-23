El domingo será el duelo número 19 entre Emery y Guardiola, desde su etapa en el Barcelona y el City. Emery no ganó en los primeros 13 encuentros, pero en 2023 por fin triunfó con el Villa y desde entonces le ha vencido dos veces más. Esa rivalidad ha creado un vínculo especial y Emery ha manifestado su gran respeto por el técnico del City.

«Es un placer y un honor enfrentarme a él. Empecé a hacerlo en la 2008/09, cuando él llegó al Barcelona y yo al Valencia», recordó.

Durante cuatro años consecutivos nos enfrentamos; el Barcelona de Guardiola era impresionante y nosotros terminábamos terceros.

Nunca le gané: el Valencia no venció al Barcelona ni Unai Emery a Guardiola, y en las ruedas de prensa repetían: “No puedes ganarle a Guardiola”.

Yo respondía: “Si mantengo mi puesto aquí durante mucho tiempo, enfrentarme a él es realmente fantástico”. Y ahora, el domingo, voy a jugar contra él.

«Es un honor, un placer, porque es el mejor entrenador del mundo. Sin duda, es una gran inspiración para otros entrenadores. El único genio es él, y como competidor, lo es siempre, cada día, porque puedo identificarme y comprenderlo mejor viendo cómo dirige a su equipo a través de los episodios en diferentes plataformas, como Amazon o YouTube, o donde sea».

Añadió: «Por fin le gané, primero con el Aston Villa y luego con el Manchester City, y siempre me ha mostrado un enorme respeto, algo que aprecio mucho.

«Para mí es el mejor entrenador y, como persona, es fantástico. Lo respeto porque es humilde y siempre es muy respetuoso, no solo conmigo, sino con todos, en el fútbol y en la vida».