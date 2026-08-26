A pesar de incorporarse ahora a la familia de los Países Bajos, Xavi rompió en su día los corazones neerlandeses en la final del Mundial de 2010 en Sudáfrica. Formó parte de la selección española que truncó el sueño neerlandés para levantar su primer trofeo mundialista, superando por el camino a sus excompañeros en el Barcelona Giovanni van Bronckhorst y Mark van Bommel, actualmente seleccionador de Bélgica. De forma intrigante, Nigel de Jong, que disputó aquella misma final, es ahora el director técnico de la KNVB y ayudó a dar la bienvenida a Xavi a Zeist 16 años después.

Tal era la enorme dimensión global del español en el mejor momento de su carrera como jugador que algunos padres incluso pusieron su nombre a sus hijos, entre ellos el centrocampista del Tottenham Hotspur Xavi Simons, nacido en 2003, que ahora tiene una oportunidad de oro para brillar en la selección a las órdenes de su ilustre tocayo. Con su contrato de cuatro años ya en vigor oficialmente, al técnico le espera ahora una tarea enorme: mezclar su filosofía futbolística con la cultura neerlandesa y devolver la gloria internacional.