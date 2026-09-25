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«Una verdadera pena»: Diego Forlán lamenta los errores defensivos en los últimos minutos después de que Japón marcara dos veces en el tiempo añadido para arruinar el debut de Uruguay
El desplome en el tiempo añadido arruina el estreno
Forlán sufrió un cruel estreno como seleccionador, ya que su equipo cayó por un desalentador 3-1 en Miyagi. Kuryu Matsuki golpeó pronto para adelantar a los anfitriones, pero Maximiliano Araujo respondió al filo del descanso para culminar la aguerrida reacción uruguaya. Sin embargo, el desorden defensivo total en el tiempo añadido permitió a Kento Shiogai y Ayase Ueda batir a Santiago Mele y llevarse el resultado.
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Forlán elogia el disciplinado sistema japonés
Ante los medios tras el pitido final, el nuevo seleccionador de Uruguay admitió que no esperaba otra cosa que una batalla cuesta arriba ante un entrenador con el que coincidió durante su etapa como jugador en la J.League.
Alabando al bien trabajado equipo de Hajime Moriyasu, Forlan señaló: "Jugamos contra una selección cuyo entrenador conozco bien; me enfrenté a él durante mi etapa en Sanfrecce Hiroshima. Le encantan las combinaciones, organiza muy bien a sus equipos, y se nota de verdad el tiempo que lleva al frente de la selección".
Analizando un duelo muy equilibrado que se arruinó por una desconexión momentánea, añadió: "Fue un partido muy igualado; es una verdadera pena que aprovecharan esas ocasiones en el tiempo añadido para acabar ganando el partido".
El marcador distorsiona la actuación en este amistoso muy competido
Aunque ponerse en el lugar de Bielsa con una derrota en el debut escuece, el exdelantero del Manchester United insistió en que el resultado fue enormemente injusto con sus jugadores.
Defendiendo a su plantilla tras su agotador vuelo trans-Pacífico, Forlan dijo a los periodistas: "Es una diferencia bastante amplia teniendo en cuenta cómo se desarrolló el partido. Tuvimos varias ocasiones de gol tanto en la primera como en la segunda parte. Estoy muy agradecido a los jugadores porque hicieron un esfuerzo enorme después del agotador viaje para llegar hasta aquí. Eso se vio en el campo y rindieron muy bien, pero por desgracia el fútbol es así y el resultado no refleja lo que realmente fue el partido. Pero esas son las reglas del juego y hay que aceptarlas".
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Rápido cambio de rumbo en Seúl
No hay tiempo para lamentar las heridas, ya que Uruguay afronta un exigente desplazamiento para medirse a Corea del Sur en Seúl el lunes 28 de septiembre. Esa segunda parada de la gira pondrá a prueba las reservas físicas de la plantilla mientras sigue tratando de dejar atrás un importante cansancio por el viaje.
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