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gabriel jesus - julian alvarezAI - Grok
Loai Mohamed

Traducido por

Una ventaja con la que supera a Álvarez: ¿por qué recurrió Flick a Jesús, el "viejo arma de Guardiola"?

FEATURES
H. Flick
Julián Álvarez
G. Jesus
P. Guardiola
Valencia vs Barcelona
Valencia
Barcelona
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Alemania
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Brasil
España

El nuevo fichaje encaja con el estilo del entrenador alemán, pero ¿dará sus frutos?

En una de las operaciones más sorprendentes del último día del mercado de fichajes, el Barcelona cerró la incorporación del brasileño Gabriel Jesus procedente del Arsenal a cambio de 10 millones de euros como cifra inicial de la operación, con un contrato que se extiende por tres años.

La llegada de Jesus le otorgó al técnico Hansi Flick un delantero centro adicional, después de que se encontrara con la necesidad de reforzar esa posición tras las salidas de Robert Lewandowski y Ferran Torres durante el verano.

  • Álvarez era la primera opción

    Jesús no era el primer objetivo del Barcelona, ya que el club catalán había situado al argentino Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, en lo más alto de sus prioridades para reforzar la línea ofensiva.

    Sin embargo, la firmeza del Atlético de Madrid en la retención de su jugador y su negativa a entablar negociaciones con el Barcelona obligaron a la dirección deportiva, encabezada por Deco, a buscar alternativas durante los últimos días del mercado.

    Y mientras Raphinha desempeñaba el papel de delantero de forma provisional, con la presencia del joven egipcio Hamza Abdelkarim como otra opción, Flick seguía queriendo fichar a un ariete capaz de llenar el vacío dejado por las salidas de Lewandowski y Torres.

    El Barcelona buscaba un jugador que no tuviera que ser titular de manera permanente, sino que pudiera aportar soluciones diferentes ante los equipos que se apoyan en el bloque defensivo, dar a sus compañeros la oportunidad de descansar, o participar durante los últimos minutos cuando el equipo necesitase marcar un gol.

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  • Una vieja opción vuelve a la palestra

    El nombre de Jesus estuvo presente en los informes de los ojeadores del Barcelona desde hace más de una década, concretamente desde su etapa en el Palmeiras antes de su traspaso al Manchester City en 2016, aunque el interés del club por él este verano llegó en un contexto diferente.

    A comienzos del verano, el Barcelona elaboró una amplia lista con varios nombres, ante la posibilidad de perder a Lewandowski y a Torres, siendo Álvarez la primera opción, además de la búsqueda de un delantero que pudiera desempeñar un rol distinto dentro del once.

    Durante el verano, el Barcelona fichó a Anthony Gordon y a Karim Adeyemi para reforzar las bandas, con la capacidad de ambos de jugar también por dentro cuando fuera necesario, mientras el club estudiaba otras opciones ofensivas, entre ellas Lautaro Martínez y Junior Kroupi.

    Sin embargo, la insistencia del Atlético de Madrid en negarse a vender a Álvarez al Barcelona llevó a Deco a activar el plan alternativo, especialmente ante la necesidad de Flick de contar con un nuevo delantero.

    El Barcelona también estudió la posibilidad de incorporar a Nicolò Tresoldi, del Club Brujas, pero las elevadas exigencias económicas del club belga, que alcanzaban cerca de 50 millones de euros según los informes de prensa, aceleraron el movimiento hacia Jesus.

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    Sorpresa: el Barcelona rechazó fichar a este jugador por Jesus

    El delantero brasileño declaró: "Todo ocurrió muy rápido. Hace tan solo una semana recibí un mensaje que indicaba que la operación podía llevarse a cabo".

    Y añadió: "No me molesta ser la opción alternativa a Álvarez. No tengo ningún problema con eso. Tuve la oportunidad de jugar en el Barcelona, una oportunidad que tuve delante hace 10 años, y ahora la vida me ha brindado esta oportunidad de nuevo".

  • imago-sport-1082264603.jpgSergio Ros

    ¿Por qué Jesús encaja en el estilo de Flick?

    Flick considera que Jesus posee unas características que encajan a la perfección con su estilo, especialmente en la presión alta.

    El técnico alemán declaró tras la victoria por 5-2 ante el Rayo Vallecano: "Me sorprendió un poco que se presentara la oportunidad de ficharlo. Lo admiro mucho y me gusta su forma de jugar al fútbol. Encaja con nuestro estilo y creo que puede ayudarnos mucho".

    El estilo de Flick se basa en una presión intensa desde la línea de ataque, uno de los puntos fuertes más destacados de Jesus a lo largo de su carrera.

    El técnico español Pep Guardiola ya había elogiado las cualidades de Jesus en este aspecto durante la etapa que compartieron en el Manchester City, al considerar que el delantero brasileño es uno de los mejores jugadores cuando se trata de presionar y ayudar al equipo a recuperar el balón en zonas avanzadas.

    Asimismo, Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, alabó su capacidad para presionar a los rivales y obligarlos a cometer errores.

    Las cifras de la cadena ESPN revelan una parte de este papel, ya que Jesus promedió 3,64 recuperaciones de balón cada 90 minutos en los 84 partidos que disputó en la Premier League con el Arsenal, cifra que ascendió a 4,06 la temporada pasada en 14 partidos, tras su regreso de una lesión de ligamento cruzado.

    En cambio, Álvarez promedió 2,57 recuperaciones de balón cada 90 minutos desde su traspaso a la Liga española con el Atlético de Madrid.

    En cuanto a los delanteros del Barcelona la temporada pasada, sus números fueron inferiores en este apartado, pues Lewandowski promedió 1,68 recuperaciones de balón cada 90 minutos en la Liga española, frente a las 1,64 de Ferran Torres.

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  • Los números ofensivos no difieren mucho

    La similitud entre Jesus y Álvarez no se limita al trabajo defensivo y a la presión, ya que las cifras apuntan a una cercanía también en la contribución ofensiva.

    Jesus marcó 21 goles y dio 11 asistencias durante su etapa con el Arsenal en la Premier League, con un promedio de 0,63 contribuciones goleadoras cada 90 minutos.

    En cuanto a Álvarez, marcó 25 goles y dio 8 asistencias con el Atlético de Madrid, con un promedio de 0,67 contribuciones goleadoras cada 90 minutos.

    Pese a ello, siguen existiendo interrogantes en torno al estado físico y al nivel de Jesus al acercarse a los 30 años, sobre todo tras los problemas de rodilla que sufrió, a pesar de que ha confirmado su recuperación total.

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  • ¿Se acabó el sueño del Barcelona con Álvarez?

    Pese a la llegada de Jesús, el Barcelona no ha renunciado a su interés por Álvarez, ya que fuentes cercanas al club, según ESPN, señalan que el delantero argentino seguirá siendo un objetivo de futuro.

    Una de las fuentes declaró: "Habrá otros mercados de fichajes".

    Jesús firmó un contrato de 3 años con el Barcelona, después de que el acuerdo inicial se extendiera solo por dos temporadas, en una modificación vinculada a la forma de distribuir contablemente el coste de la operación.

    Por otra parte, el Barcelona sigue buscando a largo plazo un sucesor para Lewandowski, que marcó 120 goles durante 4 años con el club.

    Deco afirmó en agosto: "Creo que las incorporaciones que hemos hecho nos dan soluciones para compensar la ausencia de Torres, pero compensar la de Lewandowski es mucho más difícil. No es fácil reemplazar a un jugador como él".

    Álvarez, de 26 años, soñaba con fichar por el Barcelona, pero se topó con la negativa del Atlético de Madrid a negociar, ante la vigencia de su contrato hasta el año 2030.

    Y mientras el interés del Barcelona por Álvarez se mantiene, el club catalán tiene ahora la oportunidad de poner a prueba a Jesús durante los próximos meses. Y si el brasileño triunfa, junto a Raphinha, que ha marcado 5 goles en sus primeros 3 partidos como delantero esta temporada, es posible que en el futuro el Barcelona necesite menos gastar hasta 150 millones de euros para fichar a un nuevo ariete.

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