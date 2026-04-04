Una valoración impactante del arbitraje del partido entre el Atlético y el Barcelona

El Barcelona se llevó una emocionante victoria por 2-1 ante el Atlético de Madrid, su anfitrión, el sábado por la noche, en la jornada 30 de la Liga española.

El Barcelona, líder de la Liga, amplió a 7 puntos la ventaja sobre su inmediato perseguidor, el Real Madrid, tras la derrota de los blancos ante el Real Mallorca.

Por su parte, el Atlético de Madrid se queda con 57 puntos en cuarta posición.

El partido fue arbitrado por Busquets Ferrer, quien recibió una valoración impactante por parte del sitio web «Archivo VAR», especializado en arbitrajes.

«Archivo VAR» otorgó a Bosquets Ferrer un 2 sobre 10 tras arbitrar de forma deficiente el encuentro entre el Atlético y el Barça.

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