¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
imago-sport-1037666509.jpgLaPresse
Traducido por

Una única estrella árabe: anuncio de los candidatos al premio Golden Boy en Europa

Barcelona vs Getafe
Barcelona
Getafe
Primera División
A. Bouaddi
L. Karl
K. Alajbegovic
W. Zaire-Emery
M. Lewis-Skelly
Endrick
Estevao
Y. Diomande
Pau Cubarsí
M. Bernal
X. Espart
Premier League
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
Real Madrid
Bayern Múnich
Manchester City
España
Marruecos
Alemania
Bosnia y Herzegovina
Francia
Inglaterra
Brasil
Côte d’Ivoire
Italia

El Barcelona domina y una aparición especial de una estrella del Bayern de Múnich

El diario italiano Tuttosport ha revelado la lista oficial que incluye a los 25 finalistas al premio "Golden Boy" de 2026.

Fueron nominados 25 jóvenes jugadores que competirán por el prestigioso galardón que Tuttosport otorga cada año desde 2003 al mejor futbolista europeo menor de 21 años, entre quienes destacaron por un rendimiento excepcional con sus clubes y sus selecciones nacionales a lo largo del año.

Para poder optar al premio, se requiere que los jugadores hayan nacido en 2006 o después, y que militen en una de las veinticinco grandes ligas europeas durante el periodo de evaluación.

Foros de Kooora



  • Los 25 candidatos en la lista de Tuttosport para el premio Golden Boy 2026

    Entre los 25 jugadores nominados en la lista final del premio "Golden Boy 2026" hay 8 talentos de la Premier League inglesa, encabezados por la estrella marroquí Ayoub Bouaddi (Manchester City), al que acompañan Estêvão (Chelsea), Junior Kroupi (Bournemouth), Luka Vušković (Brighton), Rayan (Bournemouth), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Jorrel Hato (Chelsea) y Charalampos Kostoulas (Brighton).

    De LaLiga española hay 6 jugadores: Pau Cubarsí (Barcelona), Yan Diomande (Real Madrid), Marc Bernal (Barcelona), Endrick (Real Madrid), Jon Martín (Real Sociedad) y Xavi Espart (Barcelona).

    Luego hay 5 jugadores de la Bundesliga alemana: Lennart Karl (Bayern Múnich), Said El Mala (Colonia), Konstantinos Karetsas (Borussia Dortmund), Finn Jeltsch (Stuttgart) y Jobe Gado (Borussia Dortmund).

    La Serie A italiana está representada por 3 jugadores: Kerim Alajbegović (Juventus), Franco Mastantuono (Fiorentina) y Rodrigo Mora (Roma).

    La Ligue 1 francesa solo cuenta con un jugador: Warren Zaïre-Emery, estrella del Paris Saint-Germain, mientras que la lista de los 25 se completa con dos jugadores de la liga portuguesa: Victor Froholdt (Oporto) y Gianluca Prestianni (Benfica).

    Lee también: el ministro de Economía portugués: el valor de Cristiano Ronaldo es mayor que el fútbol; muchos conocen nuestro país gracias a él

  • El dominio del Barcelona y de España: una cifra especial para la estrella del Bayern

    En cuanto a los países, la lista de los 25 finalistas incluye representantes de 14 naciones. España encabeza la lista con cuatro jugadores, seguida de Alemania, Brasil y Francia con tres jugadores, y después Grecia y Argentina con dos jugadores.

    En lo que respecta a los clubes, el Barcelona es el equipo con mayor representación en la lista, con tres jugadores, mientras que Lennart Karl (nacido el 22 de febrero de 2008), jugador del Bayern Múnich, es el más joven de los candidatos.

    El valor de mercado total de los 25 finalistas asciende a 1.303.000.000 de euros, lo que supone un aumento del 56,65 % en comparación con enero de 2026 (832.300.000 de euros), según el sitio Transfermarkt, que es socio en la entrega de este premio.

    Lee también: giro inesperado del mayor crítico de Mourinho

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Primera División
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Getafe crest
Getafe
GET