Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Live Scores, Stats, and the Latest News
AURELIEN TCHOUAMENI FEDE VALVERDE REAL MADRID Getty Images
Yosua Arya

Traducido por

«¡Una traición al escudo del Real Madrid!»: Álvaro Arbeloa carga contra el «topo» del club y revela la pelea entre Tchouameni y Valverde

Real Madrid
F. Valverde
A. Tchouameni
Álvaro Arbeloa
Primera División

Álvaro Arbeloa ha criticado duramente la filtración de un altercado en el vestuario entre Aurélien Tchouameni y Federico Valverde. El entrenador del Real Madrid defendió a ambos jugadores tras sus disculpas por el enfrentamiento en el campo de entrenamiento e insistió en que la plantilla sigue unida.

  • Un enfrentamiento en el campo de entrenamiento desata la indignación por la filtración de información del vestuario

    Se filtraron informes sobre un tenso incidente en el campo de entrenamiento entre Valverde y Tchouameni. El enfrentamiento dejó a Valverde con una herida abierta y provocó medidas disciplinarias del club. En rueda de prensa, Arbeloa elogió la rapidez del club en el proceso disciplinario, pero mostró su enfado por la filtración a los medios de detalles de un incidente privado del vestuario.

    • Anuncios
  • Real Madrid C.F. v Olympique de Marseille - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    Arbeloa condena la filtración, pero respalda a sus jugadores

    El entrenador blanco ve el incidente como una grave violación de los valores del club e insiste en que los asuntos internos deben quedar en el vestuario. Arbeloa criticó duramente a quien lo filtró a la prensa.

    «Quiero destacar dos cosas: me enorgullece la firmeza, rapidez y transparencia con que actuó el club, y que los jugadores reconocieran su error, se arrepintieran y pidieran perdón. Para mí eso basta; no voy a quemarlos en la hoguera pública, no se lo merecen.

    «Soy el primer responsable de que esta temporada no hayamos estado a la altura. La frustración y la ira pueden llevarte a situaciones que no deseas. Ahora debemos centrarnos en el partido; ahí está el foco. Si queréis culpar a alguien, aquí me tenéis».

    Sobre las filtraciones añadió: «Repito, que se filtren cosas que pasan en el vestuario me parece una traición y un acto de deslealtad hacia este escudo».

  • La tensión se explica como parte de un entorno de alta presión

    Arbeloa intentó contextualizar el incidente, señalando que los ambientes tensos pueden generar momentos puntuales de tensión. Aseguró que estas situaciones no son infrecuentes en el fútbol de élite.

    Recordando su etapa como jugador, Arbeloa declaró: «Tuve un compañero que golpeó a otro con un palo de golf. Lo que pasa en el vestuario del Real Madrid debe quedarse ahí, y eso es lo que más me duele.

    Son cosas que pasan, pero no lo justifico. Fue un accidente; Fede tuvo mala suerte y se cortó. Ya se disculparon y ahora debemos centrarnos en el partido».

  • Real Betis Balompie v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    No habrá sanción deportiva; la atención se centra en el Clásico.

    Pese a la polémica y a las multas impuestas a ambos jugadores, Arbeloa confirmó que ninguno será excluido de la convocatoria. Ahora, el entrenador buscará mantener la armonía en el vestuario de cara al Clásico contra el Barcelona, con la esperanza de, al menos, retrasar la celebración del título de sus rivales.

Primera División
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA