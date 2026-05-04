«No estoy aquí para poner excusas. Hasta ahora ha sido una temporada muy decepcionante, una temporada inaceptable para nosotros, y es duro», afirmó el compañero de equipo de Florian Wirtz.
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«Una temporada inaceptable»: Virgil van Dijk hace un análisis implacable tras el nuevo revés del Liverpool FC
«No debemos compadecernos de nosotros mismos», prosiguió Van Dijk (34), «Tenemos que trabajar, revertir la situación y evitar que se repita la próxima temporada; eso no es propio del Liverpool».
La derrota del domingo fue la decimoctava del campeón vigente en todas las competiciones y complicó su clasificación para la Liga de Campeones. El Liverpool es cuarto en la Premier, por detrás del United.
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Aumenta la presión sobre Arne Slot: van Dijk pone las cosas claras
El entrenador Arne Slot, aclamado tras ganar el campeonato en su primera temporada como sucesor de Jürgen Klopp, ahora está bajo presión. Van Dijk lo dejó claro: «La constancia es clave para lograr resultados y éxito. Debemos encontrarla. No podemos repetir esto la próxima temporada; es inaceptable».
Eso sí, el holandés defendió a los compañeros que viajaron antes del partido en Manchester: «No fueron vacaciones, solo una escapada urbana. No somos niños, todos somos adultos».