¡Una tarjeta roja y después un beso! Roberto De Zerbi respalda a Rodrigo Bentancur tras el choque de la estrella del Tottenham con Shaw, del Manchester United

De Zerbi ha salido en una apasionada defensa de Bentancur y ha revelado que besó al centrocampista en el vestuario pese a su costosa tarjeta roja durante el empate 1-1 del sábado en Old Trafford ante el Manchester United. El internacional uruguayo fue expulsado en la segunda parte tras un acalorado altercado en la banda con el defensa del United Luke Shaw. El incidente se produjo poco después de que el Tottenham se viera por detrás en el marcador, dejando a los visitantes con una tarea muy complicada mientras buscaban su primera victoria en la Premier League de la nueva temporada.

«Hoy demostramos que somos un equipo por primera vez esta temporada», dijo el italiano a Sky Sports. «Jugamos como un equipo. Sufrimos, dominamos el partido. Pero en cada situación, estuvimos en el partido. El fútbol es así. Creo que este carácter, me gusta la situación con Rodrigo [Bentancur] con la tarjeta roja. Lo necesitamos en este momento, esta situación. No para provocar una tarjeta roja, pero no hemos aceptado la derrota».

Añadió: «No tenemos que aceptar encajar un gol. Tenemos que reaccionar de todas las maneras que podamos. Es una mala manera, no es la manera correcta, pero besé a Bentancur en el vestuario porque necesitamos esta reacción, este tipo de reacción con carácter. El fútbol es carácter».