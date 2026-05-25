Una tarjeta de Cristiano Ronaldo de la colección «Panini Kaboom» (n.º 1 de 1) se vende por una cifra récord de siete cifras

La tarjeta verde de Ronaldo de la colección «Panini Kaboom» de 2018, numerada «1 de 1» y correspondiente a su etapa en la Juventus, se vendió en una transacción privada el 24 de mayo por 1,35 millones de dólares a través de Fanatics Collect, según ha confirmado Fanatics a ESPN. Esta venta marca un hito en el mundo de los objetos de colección del fútbol y demuestra que el mercado de artículos de élite sigue siendo muy competitivo.

Es la cifra más alta pagada por una tarjeta de Ronaldo y la segunda mayor en fútbol, solo superada por los 1,5 millones de la carta de debut de Messi y por encima de los 1,33 millones de la de Pelé, primera en superar el millón. Este cierre refuerza el valor creciente de los activos de Ronaldo, muy demandados en los últimos meses.