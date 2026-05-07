Tras adelantarse en el minuto 3 con gol de Ousmane Dembélé, y con la cómoda ventaja de dos goles en el global, Francia se centró en defender y solo amenazó con rápidos contraataques.
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¿Una táctica revolucionaria contra Michael Olise? El portero del PSG, Matvey Safonov, muestra un comportamiento muy curioso en el duelo contra el Bayern de Múnich
Sorprendió que el equipo de Enrique controlara bien a Olise, quien está viviendo una temporada espectacular. Aunque su marcador, Nuno Mendes, vio una temprana amarilla por falta —y debió ser expulsado por doble amonestación tras una mano—, a lo largo del partido Olise apenas superó al portugués.
Quizá esto se debió a que el París saturó de jugadores el flanco derecho del Bayern, donde actúa Olise, para quitarle espacio para sus regates y duelos uno contra uno.
El portero del PSG, Matvey Safonov, sacó el balón con frecuencia hacia la banda izquierda. Aunque el equipo de Enrique perdió así la posesión a favor del Bayern, casi todos sus jugadores se mantuvieron en el lado derecho del campo, desde la perspectiva bávara.
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Safonov tiene un porcentaje de pases acertados notablemente inferior al de Neuer.
El PSG marcó a Olise con dos defensas cada vez que recibía. Solo en una ocasión la estrella del FCB aprovechó su velocidad para llegar a la línea de fondo o recortar y rematar con su pierna izquierda.
Al final del partido, Safonov completó solo el 21 % de sus pases (7 de 33), mientras que Manuel Neuer, en el otro bando, llegó al 70 %.
Además, Olise no pudo mantener su nivel de las últimas semanas: creó solo dos ocasiones, realizó dos tiros a puerta, ocho toques en el área rival y cinco pases al tercio ofensivo, cifras muy por debajo de sus posibilidades.