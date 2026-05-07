¿Una táctica revolucionaria contra Michael Olise? El portero del PSG, Matvey Safonov, muestra un comportamiento muy curioso en el duelo contra el Bayern de Múnich

Sorprendió que el equipo de Enrique controlara bien a Olise, quien está viviendo una temporada espectacular. Aunque su marcador, Nuno Mendes, vio una temprana amarilla por falta —y debió ser expulsado por doble amonestación tras una mano—, a lo largo del partido Olise apenas superó al portugués.

Quizá esto se debió a que el París saturó de jugadores el flanco derecho del Bayern, donde actúa Olise, para quitarle espacio para sus regates y duelos uno contra uno.

El portero del PSG, Matvey Safonov, sacó el balón con frecuencia hacia la banda izquierda. Aunque el equipo de Enrique perdió así la posesión a favor del Bayern, casi todos sus jugadores se mantuvieron en el lado derecho del campo, desde la perspectiva bávara.



