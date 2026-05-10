¿Una sorpresa tras 20 años en el mismo club? El veterano entrenador Frank Schmidt lo insinúa

Pero primero hay que centrarse en la lucha por la permanencia. «Tenemos que ganar. Y punto. El fútbol puede ser así de sencillo», declaró Schmidt en una entrevista previa al partido que el Heidenheim disputará el domingo como visitante ante el 1. FC Köln.

Dicho y hecho: el equipo de Schmidt venció 3-1 al recién ascendido y salió del último lugar por primera vez en meses, justo en el partido 100 de Schmidt en la Bundesliga al frente del FCH.

La próxima jornada, que cierra la temporada, los dejará empatados con el FC St. Pauli y el VfL Wolfsburgo. El Heidenheim recibirá al 1. FSV Mainz, mientras que Wolfsburgo y St. Pauli se verán las caras en Hamburgo. Una victoria, sumada al resultado favorable en el otro encuentro, podría llevar al equipo de Schmidt a la promoción. ¿Será posible?



