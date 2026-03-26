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Una sorprendente estadística de Adam Wharton señala a Declan Rice como el modelo a seguir perfecto: el centrocampista del Crystal Palace busca inspiración en su rival del Arsenal y de la selección inglesa
¿Cuándo fue la última vez que Wharton marcó un gol?
El elegante Wharton debutó con el primer equipo de su club local, el Blackburn, con 18 años, en agosto de 2022. Poco menos de 18 meses después, fichó por el Selhurst Park en una operación que podría alcanzar un valor final de 22 millones de libras (29 millones de dólares).
Ha disputado unos 84 partidos como jugador del Palace, ganando la FA Cup y la Community Shield, además de participar en la escena continental en la Conference League. Tras debutar con la selección absoluta de Inglaterra en 2024 —formando parte de la convocatoria para la Eurocopa de ese verano—, cuenta ahora con tres internacionalidades en su haber.
Sin duda, ha habido una evolución positiva, pero la última vez que Wharton marcó un gol fue el 20 de enero de 2024, en un partido de la Championship con el Blackburn contra el Huddersfield. Dado su estilo de juego muy activo y su disposición a subir al ataque, esa sequía de dos años podría considerarse algo sorprendente.
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Sigue el ejemplo de Rice: en Wharton le dicen que tome como inspiración a la estrella del Arsenal
Cuando se le pidió que lo explicara durante una entrevista exclusiva con GOAL, el exdelantero del Palace Morrison —en declaraciones a Freebets.com, la página de referencia para las ofertas de apuestas de la Copa del Mundo— dijo: «No sabe rematar bien el balón. Cuando lo veo en el borde del área, nunca pienso que vaya a lanzar un misil al ángulo superior. Así que ahí está el problema: sin duda tendrá que sumar más goles a su juego.
«Si nos fijamos en alguien como Declan Rice, que marca goles y cubre todo el campo —sé que son futbolistas diferentes—, creo que Adam Wharton necesita sumar más goles a su juego. Cuando lo veo en el borde del área, nunca golpea el balón con la suficiente limpieza. Así que lo ves y piensas que tiene mucho más que aportar a su juego y que debe evolucionar. Pero lo conseguirá porque todavía está en una buena edad».
Al insistirle sobre la necesidad de tomar como modelo a Rice, estrella del Arsenal y de Inglaterra —cuya cuenta goleadora era escasa al principio en el West Ham—, Morrison añadió: «Creo que Declan es el referente adecuado. Cuando se va con Inglaterra, ese es el tipo de jugadores con los que tiene que hablar.
«Rice no marcaba muchos goles; no fue hasta que se fue al Arsenal cuando Declan llevó su juego a un nivel completamente diferente. Eso podría pasarle a Adam Wharton cuando deje el Palace, se vaya a un gran club y marque más goles. Puede que le pongan en una posición diferente en la que impulse el juego hacia delante y cree más ocasiones. Así que, sí, puede fijarse en alguien como Declan Rice como referencia».
Wharton contra Anderson: ¿Quién es el mejor número 6?
Por ahora, Wharton se encuentra en una categoría similar a la de la estrella del Nottingham Forest, Elliot Anderson, ya que ambos compiten por ocupar el puesto de número 6 de Inglaterra. Se ha generado un animado debate en Internet, al que se ha sumado Morisson cuando se le preguntó a cuál de estos mediocampistas con gran manejo del balón valora más: «Esa es una pregunta difícil. Creo que cuando ambos fueron convocados para Inglaterra, Wharton estaba por delante de Anderson en ese momento. Pero ahora creo que Anderson está por delante de Wharton. Creo que si el Mundial empezara mañana, Thomas Tuchel alinearía a Anderson en ese puesto junto a Declan Rice.
«Pero a mí me encanta Adam Wharton. Es un jugador increíble, y Anderson también lo es. Lo que te aporta Anderson es que puede cubrir mucho terreno. Creo que es más rápido —Adam Wharton no es el más rápido sobre el terreno de juego—, pero lo que tiene Wharton es que es un futbolista precioso de ver.
«Anderson es, en cierto modo, el paquete completo en este momento. Así que probablemente diría que, en este momento, Anderson está por delante de él. Pero creo que en un año o dos, Wharton superará con creces a Elliot Anderson. Valoro mucho a ambos jugadores. Pero creo que a Wharton, ya sabes, todavía le faltan algunas cosas en su juego, pero aún es joven, más joven que Anderson. Creo que le superará en unos años, sin duda».
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El sueño del Mundial y la lucha por el trofeo: un gran final de temporada para Wharton
Wharton y Anderson esperan poder unirse a Rice en la convocatoria de Inglaterra para el Mundial de este verano. Ambos han recibido la convocatoria de Tuchel para los amistosos contra Uruguay y Japón, aunque Anderson no participará en el primero de esos encuentros, ya que forma parte de un grupo al que se le ha permitido incorporarse más tarde.
Wharton podría, por lo tanto, tener la oportunidad de impresionar ante rivales sudamericanos en el estadio de Wembley el viernes. Le quedan ocho partidos de la Premier League por disputar con el Palace esta temporada, además de ayudar al equipo a alcanzar los cuartos de final de la Conference League, y estará deseando estrenar su cuenta goleadora en un futuro no muy lejano.