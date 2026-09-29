El periodista Ben Jacobs afirma: "Por lo que tengo entendido, la Premier League busca una deducción de puntos importante y sin precedentes, e incluso el descenso del Manchester City a una categoría inferior".

Y añadió: "También puedo informarles en exclusiva que la English Football League planea leer la resolución si el Manchester City es excluido de la Premier League, y que, por solidaridad, está dispuesta a respaldar la postura de la Premier League e intentar mantener al Manchester City fuera de la liga también".

Y concluyó: "Por lo tanto, existe el riesgo de que, en el peor de los escenarios, el Manchester City sea excluido por completo del fútbol (profesional)".

A diferencia de la mayoría de los demás países, incluso la cuarta categoría en Inglaterra sigue siendo una liga profesional. La National League es el quinto nivel más alto en el sistema de ligas del fútbol inglés.

Aún no está del todo claro cuál será la sanción. Esto se determinará en un procedimiento aparte. Un comunicado de la Premier League señaló: "La comisión designada dispone de un amplio margen de discrecionalidad en cuanto a las sanciones que aplica. La lista no exhaustiva recogida en las normas incluye multas económicas, deducción de puntos y otras sanciones deportivas".

El Manchester City tiene de plazo hasta el 2 de octubre para recurrir los resultados. El club ya ha respondido al comunicado y defiende su inocencia.