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Manchester City v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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¿Una solidaridad aterradora que podría borrar su nombre para siempre? Los peores escenarios de la sanción al Manchester City

Liverpool vs Manchester City
Liverpool
Manchester City
Premier League
Inglaterra

Un camino oscuro: ¿descenderá a la quinta división?

El fallo emitido contra el Manchester City ha causado conmoción en el mundo del fútbol inglés. La Premier League confirmó en un comunicado oficial el martes la culpabilidad del club inglés por cometer graves infracciones financieras, siendo declarado culpable en casi todos los 115 cargos que se le imputaban.

La pregunta que ahora se hacen todos es: ¿qué tan severa será la sanción que se impondrá al vigente decacampeón de la Premier League?

  • ¿El peor escenario? ¡Casi imposible!

    Está claro que las posibles consecuencias incluyen una cuantiosa multa económica, la resta de un gran número de puntos, la prohibición de fichajes o incluso la expulsión de la Premier League.

    El diario alemán Bild recogió las previsiones del periodista inglés Ben Jacobs sobre el peor escenario, al que calificó como "casi imposible": el descenso a la quinta división del fútbol inglés.

    Lee también: Joe Hart rompe su silencio tras la condena al City: lo que dijo Khaldoon Al Mubarak es suficiente

  • ¿Se enfrenta el Manchester City a una prohibición total?

    El sitio web y la emisora ingleses "Talksport" imaginan este escenario aterrador. Según ambos, la Liga de Fútbol Inglesa (EFL), que engloba las tres divisiones profesionales por debajo de la Premier League, está dispuesta a cooperar con la Premier League.

    En un escenario extremo, esto podría suponer la expulsión del Manchester City de la Premier League y de todas las divisiones de la Liga de Fútbol Inglesa. Como consecuencia, el club desaparecería del mundo del fútbol profesional inglés.

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  • La solidaridad podría poner al City frente a su peor pesadilla.

    El periodista Ben Jacobs afirma: "Según tengo entendido, la Premier League busca una deducción de puntos importante y sin precedentes, e incluso el descenso del Manchester City a una categoría inferior".

    Y añadió: "También puedo informarles en exclusiva que la English Football League planea leer la resolución en caso de que el Manchester City sea excluido de la Premier League, y que, por solidaridad, está dispuesta a respaldar la posición de la Premier League e intentar mantener al Manchester City fuera de la liga también".

    Y concluyó: "Por tanto, existe el riesgo de que, en el peor de los escenarios, el Manchester City quede totalmente excluido del fútbol (profesional)".

    A diferencia de la mayoría de los demás países, incluso la cuarta división de Inglaterra sigue siendo una liga profesional. La National League es el quinto nivel más alto del sistema de ligas de fútbol inglés.

    Todavía no está del todo claro cuál será la sanción. Eso se determinará en un procedimiento aparte. En el comunicado de la Premier League se afirma: "La comisión designada goza de un amplio margen de discrecionalidad en cuanto a las sanciones que aplica. La lista no exhaustiva recogida en el reglamento incluye multas económicas, deducción de puntos y otras sanciones deportivas".

    El Manchester City tiene de plazo hasta el 2 de octubre para recurrir los resultados. El club ya ha respondido al comunicado y sostiene su inocencia.

    Lee también: Cifras ficticias: el contrato de Mancini encabeza la condena al City

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