En la Keuken Kampioen Divisie, la segunda división de los Países Bajos, el FC Den Bosch vive una situación paradójica de cara a la 38.ª y última jornada, el viernes. Antes de visitar al ADO Den Haag, el equipo marcha noveno, pero las cuentas de los play-offs de ascenso a la Eredivisie crean una situación inusual.
Traducido por
¡Una situación totalmente descabellada en los Países Bajos! El equipo debe perder para ascender
El Den Bosch, noveno en la tabla, avanza hacia la ronda de ascenso, pero su puesto no está garantizado. Todo depende de la clasificación por periodos. Si el Vitesse Arnhem ganara el cuarto periodo, la situación podría invertirse. Actualmente el Vitesse es tercero en esa clasificación, tras Willem II y ADO Den Haag, así que lucha indirectamente por los play-offs.
La Keuken Kampioen Divisie se divide en cuatro periodos de 8-10 jornadas cada uno, con una miniclasificación independiente. Solo cuentan los puntos de cada periodo, sin importar la general. Al final de cada periodo se corona al equipo con más puntos en esa fase como «ganador del periodo».
Una victoria del Den Bosch podría tener consecuencias negativas
El ganador de cada fase accede directamente a los play-offs de ascenso, que se juegan al final de la temporada y definen los equipos que suben a la Eredivisie. Así, la liga permanece emocionante hasta el final, pues incluso los equipos de la zona media pueden ascender con una buena racha.
Si un equipo gana varios periodos o no puede ascender, su plaza pasa al siguiente mejor del periodo o de la general.
Para el viernes, si Den Bosch vence a ADO, podría debilitar a este último y permitir que Vitesse gane la fase. Así, Den Bosch, pese a estar noveno, podría quedarse fuera de los play-offs.
El Vitesse comenzó la temporada con una deducción de doce puntos
Parece absurdo, pero una derrota podría devolver al Den Bosch a la lucha por el ascenso. Si pierde contra el ADO, ya clasificado, este se mantendría por encima del Vitesse en la fase. Entonces, la plaza adicional iría al mejor ubicado sin billete directo: el FC Den Bosch.
Así, paradójicamente, perder podría ser lo más conveniente deportivamente.
Además, el 31 de julio de 2025 la Federación Neerlandesa anunció la exclusión del Vitesse por irregularidades financieras y de licencia. El club recurrió la decisión, y el 3 de septiembre de 2025 un tribunal de apelación ordenó su regreso, aunque con una sanción reducida: la pérdida de doce puntos.