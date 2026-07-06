«Una situación favorable para nosotros»: Folarin Balogun regresa, Christian Pulisic se incorpora y la selección estadounidense de Mauricio Pochettino tiene algo que demostrar. Cinco claves para el partido contra Bélgica

SEATTLE — En la rueda de prensa previa al partido, Mauricio Pochettino admitió no conocer las repercusiones de la decisión de la FIFA de suspender la sanción a Folarin Balogun antes del encuentro del lunes contra Bélgica. «Ha sido un día de locos», dijo. Entre el entrenamiento y sus múltiples compromisos previos a los octavos de final, apenas había podido comer.

«Viajar, ducharme, comer a toda prisa», explicó. «Me comí medio burrito y me tomé el café en el coche».

Pochettino, sin embargo, defendió la decisión que modificó el panorama de la selección estadounidense de cara a su próximo partido de eliminatoria. La calificó de acierto y de una victoria para el deporte: un error corregido tras haber jugado 30 minutos con un hombre menos contra Bosnia y Herzegovina. A su juicio, prevaleció el sentido común, pues los responsables en la sala de reuniones anularon la decisión de los que estaban en la cabina de vídeo para garantizar que un jugador tuviera la oportunidad de jugar.

«No hay nada que debatir; hay que felicitar esa decisión. Es fantástico, no solo porque tendremos a otro jugador disponible, sino porque se corrige un error y eso beneficia al fútbol».

«Creo que es justa la decisión de no castigarnos más», añadió. «Ya fue suficiente. Ahora nos centramos en el partido; todo lo demás no ayuda al fútbol. Debemos concentrarnos e intentar plantar cara mañana a un gran equipo como Bélgica. Será duro, pero es una situación justa para nosotros».

Como dice Pochettino, hay un partido que disputar. Balogun puede jugar, pero habrá otros con la capacidad y las ganas de marcar el ritmo. Teniendo esto en cuenta, GOAL analiza cinco claves para el encuentro de la selección estadounidense contra Bélgica...