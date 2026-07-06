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USMNT HIC 2-1GOAL
Ryan Tolmich

Traducido por

«Una situación favorable para nosotros»: Folarin Balogun regresa, Christian Pulisic se incorpora y la selección estadounidense de Mauricio Pochettino tiene algo que demostrar. Cinco claves para el partido contra Bélgica

Analysis
USA
F. Balogun
C. Pulisic
World Cup
FEATURES
USA vs Belgium
Belgium
M. Pochettino

Aunque la historia se centra en un jugador, el partido de octavos del lunes requerirá un esfuerzo colectivo de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos.

SEATTLE — En la rueda de prensa previa al partido, Mauricio Pochettino admitió no conocer las repercusiones de la decisión de la FIFA de suspender la sanción a Folarin Balogun antes del encuentro del lunes contra Bélgica. «Ha sido un día de locos», dijo. Entre el entrenamiento y sus múltiples compromisos previos a los octavos de final, apenas había podido comer.

«Viajar, ducharme, comer a toda prisa», explicó. «Me comí medio burrito y me tomé el café en el coche».

Pochettino, sin embargo, defendió la decisión que modificó el panorama de la selección estadounidense de cara a su próximo partido de eliminatoria. La calificó de acierto y de una victoria para el deporte: un error corregido tras haber jugado 30 minutos con un hombre menos contra Bosnia y Herzegovina. A su juicio, prevaleció el sentido común, pues los responsables en la sala de reuniones anularon la decisión de los que estaban en la cabina de vídeo para garantizar que un jugador tuviera la oportunidad de jugar.

«No hay nada que debatir; hay que felicitar esa decisión. Es fantástico, no solo porque tendremos a otro jugador disponible, sino porque se corrige un error y eso beneficia al fútbol».

«Creo que es justa la decisión de no castigarnos más», añadió. «Ya fue suficiente. Ahora nos centramos en el partido; todo lo demás no ayuda al fútbol. Debemos concentrarnos e intentar plantar cara mañana a un gran equipo como Bélgica. Será duro, pero es una situación justa para nosotros».

Como dice Pochettino, hay un partido que disputar. Balogun puede jugar, pero habrá otros con la capacidad y las ganas de marcar el ritmo. Teniendo esto en cuenta, GOAL analiza cinco claves para el encuentro de la selección estadounidense contra Bélgica...

  • BalogunGetty Images

    La incorporación de Balogun

    La noticia sacudió al mundo del deporte: Balogun podrá jugar contra Bélgica. Su presencia cambia por completo el partido.

    Balogun no se parece a sus posibles suplentes: este verano ha mostrado confianza, velocidad y olfato goleador, además de complicar la vida a las defensas con su presión y su juego ofensivo.

    «Balo siempre está disponible», afirmó Pulisic. «Tanto con el balón como sin él, siempre hace movimientos inteligentes. Es fuerte, rápido y hace bien muchas cosas».

    Esa es la vertiente táctica; también está la mental. La selección estadounidense vivirá un momento de euforia con su regreso, y el público de Seattle estallará en vítores al escuchar su nombre. Bélgica, en cambio, ha visto cómo esta decisión de última hora trastocaba sus planes previos al partido. ¿Cómo lo procesarán táctica y emocionalmente? ¿Como una injusticia, como una conspiración de la FIFA o, simplemente, como un jugador más al que frenar?

    De cara al partido, su ausencia era la gran noticia. Ahora, su presencia cambia todo.

    «Si te comportas bien, quizá seas recompensado», dijo Pochettino. «Creo que es fantástico tener esa mentalidad. Estoy muy contento de que haya actuado así y de que haya tomado esa decisión, porque a veces, cuando estás enfadado después del partido y, en cierto modo, sientes que ha sido injusto, hay una pequeña parte de ti que se siente culpable ante este tipo de situaciones.

    Estoy muy contento por ello».

    • Anuncios
  • Christian Pulisic USMNT 2026 World Cup ParaguayGetty

    La presencia de Pulisic

    Christian Pulisic ha rendido bien cuando ha jugado. Dio una asistencia ante Paraguay antes de lesionarse. Regresó sólido contra Turquía y pudo marcar contra Bosnia y Herzegovina. Antes del torneo, anotó y asistió contra Senegal.

    Sin embargo, aún no ha marcado en el Mundial. Este es el momento ideal: los partidos clave requieren que las estrellas brillen.

    Aun así, Pulisic no es el único talento de Estados Unidos: este verano ha quedado claro que no debe ser «el hombre clave». Puede aportar lo suyo y confiar en sus compañeros. No hay que forzar ni alarmarse, pues el equipo tiene suficiente talento como para no cargarlo todo sobre un solo hombre.

    Aun así, Pulisic es un jugador fantástico y ahora le toca brillar en el Mundial. En 2022 su gol ante Irán se vio empañado por una lesión que lo sacó del partido.

    «A veces las cosas pasan así», declaró a GOAL en 2024. «No lo habría cambiado por nada. Pasó lo que pasó. Tuve que celebrarlo tumbado en la portería.

    «Espero tener muchos momentos así. No pienso: “Necesito ese instante icónico”. Quiero salir al campo y ganar estos torneos. Al final, de eso hablará la gente y eso es lo que recordarán».

    Pulisic quiere que el lunes sea un día inolvidable y, si puede lograrlo, será el broche a años de preparación.

  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Cómo lidiar con Doku y compañía

    Hasta ahora, en este Mundial, la selección masculina de fútbol de Estados Unidos ha tenido mucho éxito por las bandas. Sin embargo, al analizar la plantilla de Bélgica, se aprecia un reto en esas zonas laterales que debería hacer reflexionar a la selección estadounidense: Jeremy Doku.

    Es uno de los extremos más peligrosos del planeta. En marzo ya causó estragos ante la selección estadounidense, aunque entonces se midió a Tim Weah, un lateral más ofensivo que defensivo. Doku puede jugar por derecha o izquierda, así que ¿cómo lo marcará Estados Unidos?

    La respuesta, en parte, es atacar. También cuentan los jugadores de banda de EE. UU., y una forma de ganar esa batalla es hacer que Bélgica se sienta más incómoda de lo que ella les hace sentir.

    «Espero que sea un partido que se desarrolle tanto por el centro como por las bandas», afirmó Sergino Dest. «Jugamos como un equipo, así que ayudamos en defensa con nuestros laterales. Se lo pondremos muy difícil a sus extremos para que se cuelen por detrás de nuestra defensa y, por nuestra parte, ya veremos cuánto espacio nos dan para desarrollar nuestro juego.

    «Es difícil de decir, pero espero que sea un gran partido por parte de ambos equipos».

    El equipo que gane ese duelo tendrá gran parte de la victoria.

    «[Son] sin duda de talla mundial», afirmó Chris Richards al hablar de Doku y Kevin De Bruyne. «Nos plantean muchos retos; debemos estar concentrados los 90 minutos o más. Son uno de los mejores equipos de Europa, así que cualquier error se magnifica. Solo hay que asegurarnos de jugar un partido limpio durante todo el tiempo».

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  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    Lecciones anteriores

    A Dest le preguntaron por el partido del Mundial 2014 entre Estados Unidos y Bélgica. «No mucho», respondió. «Fue hace media vida», le señalaron. «Eso ya es historia».

    «Es un partido que tuvo lugar hace muchos años», dijo Dest, «y, en este momento, creo que la revancha contra ellos será mejor en marzo que en 2014».

    En marzo, Estados Unidos se adelantó 1-0 con gol de McKennie, pero Bélgica igualó justo antes del descanso y terminó ganando 5-2. El equipo alineó a tres defensas centrales en el medio, y tres habituales se quedaron fuera de la lista mundialista.

    Pochettino cree que ahora hay motivos suficientes para que Estados Unidos salga al campo y gane el partido más importante de su historia.

    «Mi opinión sobre Bélgica es de pleno respeto», afirmó. «Tienen jugadores increíbles con mucha experiencia. Creo que es un equipo increíble y uno de los favoritos de este Mundial. Ya lo pensaba en marzo, lo pensaba antes de que empezara el Mundial y sigo pensándolo.

    «Mañana tendremos un reto enorme ante una de las mejores selecciones del mundo. Nuestro objetivo es mejorar respecto a marzo, y creo que lo hemos hecho».

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    «El legado no depende de un solo resultado»

    La mayoría de la rueda de prensa previa de Pochettino se centró en la decisión de la FIFA, y apenas se mencionó el momento que ahora afronta la selección de Estados Unidos. Eso no resta realidad ni presión al encuentro.

    El partido, que se juega en Seattle —la ciudad más ruidosa del fútbol estadounidense—, promete un ambiente electrizante y puede elevar el deporte en el país.

    El debate sobre Balogun puede distraer, pero el partido será exigente y marcará el legado del equipo.

    «Si tenemos la posibilidad de levantar el trofeo, no vamos a recordar el momento en que lo dejemos», afirmó Pochettino. «Vamos a recordar, siempre en nuestro corazón, el camino que estamos recorriendo juntos, ese recuerdo. Por eso el legado no depende de un solo resultado, de si mañana ganamos o no».

    El camino sigue y este es el paso más importante. Requiere corazón, lucha, talento y calma para gestionar el partido, además de algo de suerte o calidad. Es un momento clave para Estados Unidos y para Bélgica. Gestionar ese momento y todo lo que conlleva será crucial para que ambos sigan forjando su legado este verano.

World Cup
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