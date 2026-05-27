Para él es más importante «el contacto con los jugadores y darles explicaciones. Lo correcto es informarles personalmente, en los buenos y malos momentos».

Reconoce que, en una ocasión, la noticia se publicó antes de que él llamara al jugador afectado: «Eso es una tontería, sobre todo para el jugador». No reveló su nombre, pero insistió: «Para el jugador fue, al fin y al cabo, una situación desagradable».

Sin embargo, admite: «No puedo controlar lo que publican los medios, pero creo que siempre se debe hablar primero con el jugador».

Al seleccionador alemán no le importa cómo lo hayan gestionado otras naciones. El único problema de su forma de actuar es «esa filtración, pero a mí personalmente no me ha molestado demasiado».

Como ejemplo, mencionó a Robin Gosens, defensa de la Fiorentina no convocado: «Le llamé y eso es importante. Ahora será comentarista del Mundial y es clave explicarles los motivos para seguir trabajando juntos».